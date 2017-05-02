Зарина Дияс поднялась на 36 строк в рейтинге WTA

Вышел обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), в котором казахстанская теннисистка Зарина Дияс поднялась на 36 строк, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на sports.kz
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Согласно новому рейтингу, первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева потеряла одну строку в одиночном разряде, сместившись на 32-е место. Ярослава Шведова сохранила 51-ю позицию. Очередной скачок вверх в рейтинге совершила Зарина Дияс, поднявшаяся со 187-й на 151-ю строчку.
Первая тройка осталась неизменной: Серена Уильямс (США), Анжелик Кербер (Германия), Каролина Плишкова (Чехия).
В парном разряде Шведова осталась 13-й, а Галина Воскобоева опустилась со 115-й на 117-ю позицию.