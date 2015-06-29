Первая ракетка Казахстана Зарина Дияс
пробилась во второй круг третьего в сезоне турнира серии "Большого шлема" – Уимблдона, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
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На старте турнира Зарина Дияс, занимающая 34-е место в мировом рейтинге, встречалась с 24-й сеяной итальянкой Флавией Пеннеттой. Выиграв первую партию со счетом 6:3, во второй казахстанка уступила – 2:6.
В решающем сете Зарина Дияс повела 4:0, но затем итальянка сумела взять три розыгрыша подряд. Тем не менее казахстанская теннисистка удержала преимущество и довела матч до победы – 6:4.
Теннисистки провели на корте час и 46 минут. За это время Дияс четырежды взяла подачу оппонентки, совершила три эйса и четыре двойные ошибки. Пеннетта реализовала четыре брейк-пойнта, сделала четыре эйса и столько же раз ошибалась на своей подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались.
В следующем круге Уимблдона Зарина Дияс сыграет с победительницей матча между китаянкой Чжу Линь и Александрой Саснович из Беларуси.