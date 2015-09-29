Зарубежные эксперты прокомментировали выступление Назарбаева на саммите ООН в США
Ксения Воронина
Российский и американский эксперты считают, что выступление Президента РК на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН позволило упрочить кандидатуру Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Так, в ходе экспертного обсуждения в КИСИ состоявшихся в Нью-Йорке общеполитических дебатов старший аналитик Jamestown Foundation Джейкоб Зенн из США отметил справедливую критику Нурсултана Назарбаева в адрес ООН.
"В своем выступлении Президент Казахстана подчеркнул, что ООН не была довольно активным инструментом в предотвращении и прекращении военных конфликтов. Также он отметил, что ООН должна отвечать реалиям, которые происходят сейчас, а не тем, что были актуальны 70 лет назад, то есть соответствовать нынешнему формату. А в новом формате появляются новые игроки и новые страны. Казахстан – это новая страна с очень высоким темпом развития, такие государства тоже должны иметь свое слово в ООН", – заметил эксперт.
Директор Аналитического центра МГИМО Андрей Казанцев в свою очередь обратил внимание на то, что в выступлении казахстанского Лидера все инициативы и формулировка, в которой они были сделаны, подчеркивали тот вклад, который может вложить Казахстан в деятельность СБ ООН.
"В этом плане выступление Назарбаева может сыграть свою роль в ходе выборов в непостоянные члены СБ ООН. Также Президент РК подчеркнул, что Казахстан является страной стабильной, с развитыми институтами и обладает инвестиционно-экономической привлекательностью", – добавил российский аналитик.