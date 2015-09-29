Политика
Зарубежные эксперты прокомментировали выступление Назарбаева на саммите ООН в США
Ксения Воронина
Российский и американский эксперты считают, что выступление Президента РК на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН позволило упрочить кандидатуру Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Так, в ходе экспертного обсуждения в КИСИ состоявшихся в Нью-Йорке общеполитических дебатов старший аналитик Jamestown Foundation Джейкоб Зенн из США отметил справедливую критику Нурсултана Назарбаева в адрес ООН.

"В своем выступлении Президент Казахстана подчеркнул, что ООН не была довольно активным инструментом в предотвращении и прекращении военных конфликтов. Также он отметил, что ООН должна отвечать реалиям, которые происходят сейчас, а не тем, что были актуальны 70 лет назад, то есть соответствовать нынешнему формату. А в новом формате появляются новые игроки и новые страны. Казахстан – это новая страна с очень высоким темпом развития, такие государства тоже должны иметь свое слово в ООН", – заметил эксперт.

Директор Аналитического центра МГИМО Андрей Казанцев в свою очередь обратил внимание на то, что в выступлении казахстанского Лидера все инициативы и формулировка, в которой они были сделаны, подчеркивали тот вклад, который может вложить Казахстан в деятельность СБ ООН.

"В этом плане выступление Назарбаева может сыграть свою роль в ходе выборов в непостоянные члены СБ ООН. Также Президент РК  подчеркнул, что Казахстан является страной стабильной, с развитыми институтами и обладает инвестиционно-экономической привлекательностью", – добавил российский аналитик.

Популярное

Все
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет
По всему Казахстану пройдут мероприятия в честь 30-летия госсимволов
Как ухаживают за самым большим флагом Казахстана
Как возрождается шахтерский городок по имени Абай
Казахстан стоит на пороге масштабных свершений – Жансеит Туймебаев
Что думают юристы о предстоящем референдуме в Казахстане
Референдум в Казахстане: и политика, и экономика
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
Первым делом – самолеты
Работа с маленькими людьми – это не только сплошное умиление, но и серьезная нагрузка
Наша интеллектуальная собственность
Стоит ли обучать ребенка казахскому языку в дошкольном возрасте
Конституционная реформа внесет в жизнь казахстанцев множество преобразований
Игрушки для взрослых
В эти секунды переполняют невероятные эмоции: спортсмены о флаге и гимне Казахстана
Служить будем рады!
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
Металл покоряется умелым
О главном – о любви
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Умер звездный актер гангстерского кино Рэй Лиотта
Как повышают зарплаты казахстанцам, рассказал вице-премьер Тугжанов
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Эхо «большого террора»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Торгово-логистический комплекс начали строить на казахстанско-кыргызской границе
Пять человек насмерть отравились в Павлодарской области
Косшы: статус города и реалии пригорода
Поправки в Конституцию РК позволят окончательно отойти от старой государственной модели
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"

Читайте также

Политика , Общество , Референдум
Казахстан полностью готов к референдуму – глава ЦКР
Политика , В мире
Польша построила 120 км стены на границе с Беларусью
Политика
Поправки в Конституцию РК прокомментировал эксперт из Хорва…
Политика
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому вза…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]