Предложенная Президентом Касым-Жомартом Токаевым программа масштабных реформ беспрецедентна в масштабах региона Центральной Азии, и ее качественная реализация позволит стране добиться больших успехов в развитии, а озвученные Главой Казахстана в новом Послании инициативы и решения – это реальный ответ на запросы и чаяния казахстанцев, считают зарубежные эксперты.

Реальные дела, востребованные реформы

Драгомир Я. Карич, депутат Народной Скупщины Республики Сербия, заместитель Председателя парламентской группы дружбы Сербии с Казахстаном

В своем Послании Президент Казахстана четко и убедительно показал, что Страна Великой степи, добившись многого за прошедшие 30 лет своей независимости, несмотря на внут­ренние проблемы и глобальные вызовы, продолжает идти вперед. Политика Президента Токаева – политика реальных дел, востребованных реформ, ожидаемых народом преобразований.

События «Трагического января» в действительности подтвердили важность продолжения в Казахстане качественных изменений, обновления и модернизации, реализации курса по смене парадигмы развития страны.

Слушая Послание, мы все видели лидера по-настоящему нового Казахстана, последовательно и динамично реализующего понятную людям, прогрессивную по своей сути программу политических реформ, ориентированных на достижение конк­ретных целей, направленных на укрепление независимости, всестороннее развитие страны и гражданского общества, совершенствование системы государственного управления, экономический прогресс, улучшение благосостояния своих граж­дан и создание условий для их счастливой жизни на своей земле.

Это Послание ставит задачи нового порядка, при этом закрепляет обозначенный ранее ориентир на построение единой сплоченной нации, которой будут чужды невежество и иждивенчество, культ потребления и коррупция. В свою очередь для развития созидательного потенциала народа, самореализации каждого гражданина, его энергии, таланта и трудолюбия государством будут созданы максимально благоприятные условия.

Желаю братскому Казахстану процветания и успехов в достижении поставленных целей!

Понятный месседж

Ежи Бар,

Почетный консул Казахстана в городе Вроцлаве (Польша)

На мой взгляд, программу реформ, озвученную в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева, следует оценивать с точки зрения специфики той целевой группы, которой она была адресована. В данной целевой группе следует различить два измерения: внутренняя аудитория (казахстанское общество) и внешняя аудитория (международное сообщество). Другими словами, Послание Президента Касым-Жомарта Токаева следует рассматривать в первую очередь как ответ казахстанских властей, с одной стороны, на ожидания казах­станского общества, а с другой – на озабоченность международного сообщества и крупных зарубежных инвесторов.

Если говорить о внутренних ожиданиях, то речь идет о запросе казахстанцев на либерализацию и демократизацию политической системы своей страны, повышение влияния гражданского общества на ход ключевых процессов государст­венного строительства. Что касается развеивания опасений международного сообщества, то с этой точки зрения Послание Президента Касым-

Жомарта Токаева является четким сигналом того, что Казахстан идет своим путем, что иностранные инвестиции, находящиеся в республике, полнос­тью безопасны, а инвестиционный климат страны в контексте объявленных реформ станет еще более привлекательным в ближайшие годы.

Содержание программы реформ, предложенной Президентом Касым-Жомартом Токаевым, беспрецедентно в масштабах всего региона Центральной Азии. Если все поставленные в программе цели будут достигнуты, то Казахстан, несомненно, станет воплощением первого в истории центральноазиатского экономического чуда. Страна имеет все предпосылки для того, чтобы стать как минимум региональным центром притяжения. Конечно же, только практика покажет, сработает ли этот перспективный проект реформ в Казахстане. Я верю в это.

В интересах государства и народа

Юй Мухун профессор, первый декан факультета международного образования Чжэцзянского университета экономики и финансов (Китай)

В новом Послании Президента Казахстана народу определены направления будущего экономического роста, процветания и стабильности Казахстана, а также путь развития, способст­вующий повышению уровня жизни народа Казахстана и его международного статуса.

Основные моменты Послания. Первое – рациональная корректировка административного деления на государственном уровне в Казахстане и усиление внимания к государственному управлению, что будет способст­вовать повышению эффективности управления.

Второе – продемонстрирована решимость управлять честно, не допускать изменения власти и ставить государственные интересы на первое место. В Пос­лании четко указывается, что закон запрещает родственникам Президента занимать политичес­кие должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе. Руководитель государства должен быть гарантией равного статуса для всех граждан этой страны. Президент Касым-

Жомарт Токаев сказал: «Долго­срочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния».

Третье – поощрение морального духа народа и призыв к людям всей страны работать вместе для совместного построения нового Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что строительство нового Казахстана может быть осуществлено только самими казахстанцами. Суверенитет и независимость – самое сокровенное достояние Казахстана. Необходимо сохранить независимость, упрочить основы национальной идентичности, сосредоточиться на трансформации страны. Это священный долг перед будущими поколениями. Только объединив политические и экономические реформы, можно заложить прочный фундамент для успешного строительства нового Казахстана.

С тех пор, как Казахстан был официально объявлен суверенной и независимой страной 16 декабря 1991 года, он претерпел потрясающие изменения, преодолел различные труднос­ти и выдержал множество испытаний. С момента обретения Казахстаном независимости ВВП на душу населения увеличился более чем в 12 раз в долларах США, а масштабы и темпы экономического развития находятся на лидирующем уровне в Центральной Азии.

За последние 30 лет Китай и Казахстан двигались рука об руку, стремились к общему развитию и совместно строили «Шелковый путь», идея о котором была вы­двинута Председателем КНР Си Цзиньпином во время его визита в Казахстан в 2013 году. Новая экономическая политика Казахстана «Нұрлы жол» и китайская инициатива «Экономический пояс Шелкового пути» дополняют друг друга. Две страны углубили свои стратегии развития и сопряжение, а прагматичное сотрудничество в различных областях стало более глубоким и практичным. Инвес­тиции Китая в Казахстан продолжали рас­ти, трансграничная логистика продемонстрировала прорыв, а финансовое сотрудничество «выбралось из скорлупы».

Эпидемия COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, создавая огромную угрозу безопасности жизни и физическому здоровью народа Китая и Казахстана. Перед лицом эпидемии Китай и Казахстан объединились и сотрудничали, оказывали взаимную помощь, реальными действиями продемонстрировав китайско-казахстанское вечное всестороннее стратегическое партнерство и создавая прецедент для дружественных отношений между двумя странами.

Давайте начнем с общего благополучия народов Китая и Казахстана, продолжим нашу дружбу и будем развивать сотрудничест­во с целью совместного строительства «Одного пояса, одного пути», как сказал Председатель КНР Си Цзиньпин, с «высокими стандартами, устойчивостью и пользой для народа». Сотрудничать для совместного построения «Зеленого Шелкового пути», «Шелкового пути здоровья» и «Цифрового Шелкового пути», с тем чтобы совместно создать лучшее будущее для отношений между Китаем и Казахстаном и совместно содействовать построению «сообщества единой судьбы человечества».

Качественная политическая программа

Горан Бандов,

профессор международных отношений и дипломатии Загребского университета (Хорватия)

Крупные реформаторские процессы, которые были заявлены Президентом Касым-Жомартом Токаевым, с одной стороны, ведут к дальнейшей демократизации общества, а с другой – к экономическому развитию страны и повышению уровня жизни граждан.

«Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» – очень качественная и амбициозная политическая программа, реализация которой может обеспечить успешное проведение политичес­ких реформ и модернизацию к­азахстанского общества. Реали­зация мер, предложенных Президентом Касым-Жомартом Токаевым, направлена на транс­формацию общества от суперпрезидентской к президентской системе с сильным Парламентом, что видится важным шагом на пути к модернизации общества.

В экономическом аспекте реформы направлены на обеспечение прогресса государства и экономических преобразований общества в предстоящий период с введением мер по повышению уровня жизни казахстанцев, сдерживанию инфляции, обеспечению стабильности национальной валюты, дебюрократизации как к борьбе с непотизмом и коррупцией. Реализация предложенных экономических мер позволит еще больше обеспечить доверие иностранных и отечественных инвесторов и ключевых экономических парт­неров Казахстана, что является необходимым условием на пути дальнейшего экономического развития страны.

Реформы Президента Токаева в области защиты прав и свобод человека, усиления роли институтов гражданского общества и повышения конкурентоспособности СМИ, которые являются предпосылками дальнейшего демократического развития общества, законности, защиты граждан и их свобод, особенно приветствуются. Реализация всех этих реформ введет Казахстан в новую эпоху, приблизит его к самым передовым странам мира по уровню социального развития.