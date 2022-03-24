Заявленные в новом Послании народу политические реформы Президента Касым-Жомарта Токаева оценили зарубежные эксперты.

Недавнее Послание Президента народу Казахстана вызвало огромный интерес и широкий резонанс не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Зарубежные эксперты, аналитики, политики высоко оценивают объявленный Касым-Жомартом Токаевым новый пакет реформ, подчеркивая их актуальность и важность для дальнейшего развития страны.

«Президент Токаев попал в цель с политическими реформами, которые он представил, чтобы обновить и модернизировать государство и «построить новый Казахстан». Это смелая и достижимая «дорожная карта», основанная на прочном фундаменте 30-летнего развития», – подчеркивает ​президент Международного налогового и инвестиционного центра Даниель Витт (США).

Американский экономист отдельно отмечает понимание Президентом Токаевым необходимости реформ для дальнейшего сплочения народа Казахстана и обеспечения независимости, мира, стабильности и согласия. Политические реформы, начатые главой Казахстана, помогут обеспечить сохранение всего этого, считает он.

«Дальнейшее разграничение полномочий, ответственности и фискальной прозрачности между региональными и местными органами власти является важным шагом вперед для любой современной страны. Сильные регионы и местные органы власти создают сильные и сплоченные сообщества. Именно на это и направлен новый пакет реформ в Казахстане», – отмечает Даниель Витт.

Кроме того, важна и принципиальная позиция Касым-Жомарта Токаева – обеспечить правдивое и прозрачное расследование событий «трагического января», информирование общественнос­ти о его итогах. Это, по мнению эксперта, будет способствовать дальнейшему укреплению в стране верховенства закона, прав человека и доверия народа.

Важность намеченных политических реформ отмечает и другой американский эксперт – председатель Института Центральной Азии и Кавказа Фредерик Старр.

«При Первом Президенте Казахстана новое государство было построено по принципу «сверху вниз». Президент Касым-Жомарт Токаев заложил новый этап в этом процессе, основанном на здравом смысле, чтобы устойчивые структуры были сформированы по принципу «снизу вверх» – на основе нужд гражданского общества. Задача сейчас состоит в том, чтобы все казахстанцы действовали вместе, преодолевая барьер между гражданином и государством. Друзья Казах­стана за рубежом будут аплодировать каждому шагу на пути к этой цели», – подчеркнул Фредерик Старр.

Бывший руководитель представительства Фонда им. Конрада Аденауэра в Казахстане, руководитель агентства «Политические коммуникации и Digital Public Affairs» Томас Хельм подчеркивает, что объявленные Президентом РК широкомасштабные инициативы имеют большое значение, в особенности после трагических январских событий, и являются важным сигналом как для казахстанцев, так и для международного сообщества.

«Я желаю руководству Казахстана больших успехов в реализации объявленных реформ, которые по праву могут стать важной вехой в истории страны и народа», – подчеркивает Томас Хельм.

Председатель Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани (Италия) назвал новое Послание Президента РК народу «важным историческим документом».

«По сути, Президент Казах­стана намерен провести радикальные реформы всей государственной системы, чтобы реорганизовать политическую жизнь республики в рамках, которые, на мой взгляд, представляются полупрезидентскими. Хотя комплекс радикальных реформ является частью процесса, инициированного самим Токаевым с 2019 года, он тем не менее свидетельствует о сильном разрыве с первыми тридцатью годами существования молодой центральноазиатской республики. Мы находимся в условиях реальной смены модели, скорее всего, признанной необходимой Президентом Токаевым в связи с трагическими событиями января, а также трансформации государства в организм, более чутко реагирующий на текущие и быстрые социальные преобразования, чтобы противостоять вызовам этого века, столь неопределенного и сложного в своей политической и социальной динамике», – подчеркивает итальянский аналитик.

​Экс-министр иностранных дел Литвы, член совета директоров холдинга Avia Solutions Group Вигаудас Ушацкас, комментируя Послание Президента РК на своей странице в Facebook, особо подчеркнул, что международный бизнес внимательно следит за развитием событий в Казахстане и ожидает «дальнейшего улучшения инвестиционного климата, которое должно дополняться демократизацией и модернизацией».

Почетный консул Казахстана в Уэльсе, экс-посол Австралии в РК Дуглас Таунсенд отмечает, что, в соответствии со своими инаугурационными обещаниями и опираясь на выдающиеся достижения в государственном строительстве Первого Президента РК Нурсултана Назарбае­ва, Президент Касым-Жомарт Токаев стремился сохранить и укрепить национальную независимость, подчеркивая идею дальнейшего построения процветающего, демократического и справедливого Казахстана. За три года президентства Токаевым была запущена комплексная программа реформ.

«Как показал «трагический январь» 2022 года, некоторые представители властной элиты сочли перемены слишком резкими, в то время как некоторые граждане посчитали их недостаточно стремительными. Президент, признавая сложность ситуации и дальнейшую возможность срыва важнейших реформ, уделил первостепенное внимание открытому анализу текущей обстановки и оценке январских событий.

В то же время Президент осознает, что его «караван реформ» должен двигаться дальше, отсюда и сопутствующая подробная программа из десяти пунктов его Послания к народу по модернизации политической системы и перераспределению властных ресурсов. Кроме того, признавая, что политика, экономика и общество неделимы, а следовательно, жизненно важна поддержка реформ гражданами, Президент также уделяет приоритетное внимание удовлетворению насущных материальных потребностей казахстанского общества.

Содержание Послания «Новый Казахстан» демонстрирует ценность проводящихся в настоящее время широких консультаций, позволяющих, помимо прочего, согласовать идеальные модели управления с национальными традициями и тем самым, как мы надеемся, способствовать реализации реформ», – считает Дуглас Таунсенд.

Лидер политической партии «Демократическое движение – Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, комментируя новое Пос­лание Президента РК, отметила, что считает заявленные тезисы о необходимой политической трансформации власти, которые нацелены на формирование честных и справедливых «правил игры», а также искоренение фаворитизма и монополий во всех сферах жизни, весьма актуальными и перспективными не только в условиях Казахстана, но и в целом в других постсоветских странах.

«Кроме того, я твердо убеждена, что стране сейчас нужны кардинальные реформы. При этом соглашусь, что народу не нужны сейчас отвлеченные идеи и обе­щания, а необходимы ощутимые перемены для создания нового Казахстана – построения эффективного государства с сильным гражданским обществом», – подчеркнула грузинский политик.

Глава представительства Организации тюркских государств в Венгрии посол Янош Ховари отмечает, что новый пакет реформ Президента Токаева представляет собой «явный прорыв» для сложившейся в стране политической системы.

«Ранее в этой системе отдельные общины не имели достаточного влияния в казахстанской политической, экономической и культурной жизни, и некоторые проблемы общества и экономики не выходили на политический уровень. Многие инициативы ранее не были приняты государственной администрацией и теми, кто управлял экономикой страны.

В своем пакете реформ Президент Токаев отказывается от чрезмерной президентской власти, исключая возможность злоупотребления ею и отдавая управление страной в руки нового демократического законодательного органа. Содействие усилиям Президента по устранению различных препятствий на пути создания партий представляет большой интерес для Казахстана. В новой партийной системе можно представлять различные социальные и региональные интересы. Очевидно, что это немного усложнит управление, поскольку в законодательном органе придется формировать разные коалиции», – отмечает Янош Ховари.

Вместе с тем, по его мнению, эта новая переговорная демократия может получить достаточный импульс, если будет реализован экономический потенциал страны, произойдет развитие инновационной экономики. А для этого надо делать особый упор на образование, развитие человеческого капитала.

Венгерский дипломат также отмечает бэкграунд Касым-Жомарта Токаева (министр иностранных дел, Премьер-министр, заместитель Генсека ООН), который дал ему уникальную возможность увидеть потенциал Казахстана как изнутри, так и со стороны.

«Это важные лидерские качества, которые делают его предложения заслуживающими доверия, сигнализируя миру как на Востоке, так и на Западе, что Казахстан приступил к реализации новой программы модернизации. Принятие пакета политических реформ и сопутствующих конституционных поправок станет крупным шагом вперед для Казахстана, а также обнадеживающим и важным основанием для наполнения его дальнейшим содержанием», – подчеркивает Янош Ховари.