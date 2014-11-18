Послание Президента
Зарубежным дипломатам рассказали в МИДе о "Нұрлы жол"
Владимир ОСИПОВ
В МИД РК под председательством первого заместителя министра иностранных дел Рапиля Жошыбаева состоялось заседание "круглого стола" для дипломатического корпуса и глав зарубежных организаций, аккредитованных в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz.

Целью мероприятия стали информирование иностранных партнеров о текущей ситуа­ции в транспортном секторе Казахстана, презентация приоритетных маршрутов и проектов, подключение дипломатичес­кого корпуса к совместной реализации общих задач.

Открывая заседание, Р. Жошыбаев сообщил об основных тезисах Послания Главы государства и новой экономической политике Казахстана "Нұрлы жол". Он подчеркнул, что Президент и Правительство уделяют особое внимание наращиванию транзитно-транспортного потенциала страны. Это направление работы является одним из важнейших внешнеполитических приоритетов Казахстана и находится на особом контроле Минис­терства иностранных дел.

Основная часть мероприятия была отведена презентациям и докладам первого вице-министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека, президента нацкомпании "КТЖ Экспресс" Санжара Елюбаева и старшего вице-президента авиакомпании "Эйр Астана" Ибрахима Жанлыела.

В своем выступлении Ж. Касымбек информировал иностранных партнеров о динамичном развитии транспортной инфраструктуры страны, координирующей роли Министерства по инвестициям и развитию в укреп­лении данного сектора экономики, создании как транс­портных, так и транспортно-машиностроительных мощностей.

Большой интерес представили презентации С. Елюбаева и И. Жанлыела о текущей работе нацкомпаний в сфере железнодорожных перевозок и гражданской авиации, перспективных проектах и маршрутах, новых транзитных возможностях страны.

После выступлений состоялся живой обмен мнениями, были высказаны ценные комментарии иностранных представителей, которые приняли активное участие в работе "круглого стола".

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