​Заседание АТЦ

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Ольга ФАЙНШТЕЙН

Как сообщила пресс-служба КНБ РК, участники заседания рассмотрели ход реализации Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в РК на 2013–2017 годы, а также меры по прак­тической реализации поручений Президента Нурсултана Назарбаева, данных на заседании Совета безопасности 10 июня 2016 года.

Намечены конкретные шаги по дальнейшему продвижению внешнеполитической инициативы Главы государства о создании глобальной сети по борьбе с меж­дународным терроризмом. По итогам заседания принято соответствующее протокольное решение.

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