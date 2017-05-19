​Заседание Экспертного совета

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Сергей Осанов

В ходе заседания обсуждены вопро­сы совершенствования налоговой политики, а также предложения экспертов по различным аспектам социально-экономического развития страны, в том числе по пенсионному обеспечению и стабилизации банковского сектора.

Свое видение по налоговой политике представил в ходе заседания старший партнер Центра стратегических инициатив О. Худайбергенов. В дискуссиях выступили советник генерального директора АО «Казахский институт нефти и газа» Ж. Кулекеев, председатель совета директоров АО «Сентранс» Е. Абдразаков, директор общественного фонда «Центр экономического анализа «Ракурс» О. Жандосов, директор ТОО «Oil Gas Project» Ж. Ахметов, председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Е. Досаев, председатель управляющего совета «Ассоциация налогоплательщиков» Ж. Ерт­лесова, председатель правления АО «Народный банк Казахстана» У. Шаяхметова, директор общественного фонда «Центр анализа общественных проблем» М. Махмутова, председатель правления АО «Институт экономических исследований» С. Мадиев.

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