Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"

20-21 октября 2022 года в столице Армении прошло заседание Евразийского межправительственного совета. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл в Ереван для участия в заседаниях ЕМПС в узком и расширенном составах, а также для встречи с президентом Армении Ваагном Хачатуряном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В мероприятии приняли участие премьер-министры Армении Никол Пашинян, Беларуси Роман Головченко, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, председатель Правительства России Михаил Мишустин, а также представители государств-наблюдателей ЕАЭС премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и посол Республики Куба Хулио Антонио Гармендия Пенья.

Главы правительств стран Евразийского экономического союза обсудили источники и механизмы финансирования промышленных кооперационных проектов в рамках ЕАЭС, вопросы устранения препятствий на внутреннем рынке Союза, развитие интегрированной информационной системы Союза.

Государства-члены ЕАЭС последовательно и целенаправленно продвигаются по пути устранения барьеров — Н. Пашинян

Приветствуя участников заседания, премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил, пользуясь случаем, киргизских коллег за успешное председательство в органах Союза, усилия по выработке нынешней повестки и пожелал всем конструктивной и плодотворной работы.

В продолжение начатых накануне обсуждений по ключевым вопросам повестки глава армянского Правительства обратил внимание на ряд актуальных задач.

Как он отметил, несмотря на политическую напряженность и сложную социально-экономическую ситуацию в мире, ЕАЭС последовательно реализует интеграционную повестку, углубляя сотрудничество между странами.

«В условиях новых и непрерывных глобальных вызовов в текущем году мы с уверенностью можем констатировать наличие позитивных итогов и тенденций во взаимной торговле. В процессе становления ЕАЭС мы добились серьезных успехов. Создан емкий общий рынок, заметно повысились показатели взаимной торговли. Товарооборот Армении со странами ЕАЭС за январь-август текущего года достиг $2,8 млрд и увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 74%. При этом экспорт из Армении увеличился в два раза, а импорт — на 58%. Вместе с тем при всех возможностях, предоставляемых общим рынком ЕАЭС, мы сохраняем также особенности и требования национальных законодательств. И при необходимости в ответ на новые вызовы применяем защитные меры для своих внутренних рынков», — сказал Н. Пашинян.

По его словам, одновременно на пути обеспечения ключевой идеи принципа и интеграции, полноценной реализации четырех свобод на пространстве ЕАЭС, государства-члены ЕАЭС последовательно и целенаправленно продвигаются по пути устранения барьеров.

«Вопрос устранения препятствий — это фактически вопрос устойчивости внутреннего рынка, который не теряет своей актуальности. Это непрерывный процесс, эффективность и оперативность которого во многом зависит от слаженной работы государств-членов и органов Союза, а также готовности находить компромиссные решения», — сказал Н. Пашинян.

Далее глава армянского Правительства отметил, что не лишним будет еще раз обозначить — промышленный сектор является одним из главных в экономической системе Союза. В условиях современных экономических вызовов промышленная кооперация и развитие совместных производств, в том числе в высокотехнологической сфере, позволит странам Союза быть еще более конкурентными.

По его словам, выработка согласованной политики и механизмов финансирования совместных кооперационных проектов, направленных на импортозамещение, станет одним из главных условий создания полноценного единого рынка собственных товаров. Уверен, что задействование потенциала финансовых институтов и совместные усилия в скором времени позволят на практике перейти к производству востребованных в Союзе продукций.

Как отметил далее Н. Пашинян, еще одним важным и актуальным направлением является сфера электронной торговли, доля которой непрерывно растет, так как в современном мире развитие цифровых платформ — это неизбежный и постоянный процесс. Соответственно эффективное фискальное регулирование сферы электронной торговли становится всё более актуальным.

«В данном контексте считаю необходимым скорейшее принятие норм с последующим обсуждением несогласованных вопросов с целью построения надежной системы регулирования, основанной на принципах налогообложения в стране назначения», — сказал Н. Пашинян.

По его словам, в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС Армения выступает за современное решение вопросов развития информационных систем и готова максимально активно участвовать в этих процессах. Премьер-министр Армении выразил уверенность в том, что формирование последовательных шагов в IT-сфере, предусмотренных целевой программой развития интегрированной информационной системы ЕАЭС до 2027 года, послужит стратегической основой для выхода на цифровые решения, востребованность в которых крайне высока.

Что касается формирования общих отраслевых рынков ЕАЭС в энергетической сфере, то это, по словам главы армянского Правительства, становится не просто задачей по выполнению положений договора ЕАЭС, но и необходимым условием для реализации потенциала экономической интеграции и ресурсной платформы для полноценного развития промышленного сектора.

«В этом контексте мы готовы к конструктивному диалогу на основе взаимопонимания и учета интересов всех государств-членов Союза по регулированию отдельных положений проекта международного договора о формировании общего рынка газа, имплементация которого позволит государствам-членам пользоваться преимуществами общего рынка газа в полном объеме. В противном случае государства-члены ЕАЭС до окончания действия двусторонних договоров не смогут использовать потенциал общего рынка газа. Конечно же, это очень чувствительная тема, и нам всем нужно понимание вопроса ценового горизонта как минимум на среднесрочную перспективу», — считает Н. Пашинян.

Далее он обратил внимание на проблемы экологии. Сегодня, по его словам, вопросы снижения парниковых газов и углеродной нейтральности прочно вошли не только в экологическую, но и в экономическую торговую повестку, диктуя необходимость переосмысления всей модели экономического развития и ускорения действий по переходу к более устойчивой и низко углеродной экономике.

«С точки зрения перехода и взаимодействия из декларативного русла в более практическое хочу с удовлетворением отметить согласование первого пакета Дорожной карты по сотрудничеству государств-членов ЕАЭС в рамках климатической повестки. В качестве вклада в глобальное усилие по смягчению последствий изменения климата мы добровольно осуществляем ряд мероприятий по сокращению выбросов в соответствие с положениями Парижского соглашения», — сказал Н. Пашинян.

В завершение премьер-министр Армении подтвердил готовность армянской стороны к активному взаимодействию со всеми государствами-членами Союза в интересах продвижения евразийской интеграции.

«Уверен, что принятые сегодня решения будут способствовать как дальнейшему развитию евразийской интеграции и повышению благосостояния наших граждан, так и реализации достигнутых договоренностей. Учитывая, что в текущем году сегодняшнее заседание межправсовета является завершающим, выражаю признательность за системную и последовательную работу и продуктивное сотрудничество в 2022 году», — резюмировал Н. Пашинян.

В рамках ЕАЭС запущен проект цифровых транспортных коридоров — А. Жапаров

«В условиях нарастающих вызовов и ограничений на внешних рынках и санкционном давлении со стороны отдельных стран по отношению к нашим партнерам по экономическому Союзу, нам необходимо создавать максимально комфортные условия для бизнеса на наших внутренних рынках, с тем чтобы сложности на внешних рынках компенсировались. Если не принимать меры смягчающего характера, можем столкнуться с более серьезными вызовами для наших экономик», — сказал председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном формате.

Как отметил глава Кабмина КР, с учетом нынешних непростых условий внешнеэкономической деятельности, трансформации логистических цепочек и финансовых расчетов, а также одностороннего санкционного давления на стратегических партнеров по Союзу, экономики стран ЕАЭС переживают серьезные изменения.

«Хочу подчеркнуть, что антикризисные стабилизационные меры принятые, как на национальном, так и на уровне органов Евразийского экономического союза, демонстрируют свою эффективность, это подтверждается реальными цифрами. Несмотря на значительные внешние неблагоприятные факторы, удалось избежать резкого спада общесоюзного ВВП, который по итогам 7 месяцев сохранился практически на уровне аналогичного периода 2021 года», — отметил в ходе выступления Акылбек Жапаров.

Со слов премьер-министра Кыргызской Республики, положительные показатели наблюдаются в промышленном производстве. Индекс физического объема промышленного производства в январе-августе 2022 года составил 100,8%.

Укрепляется потенциал Союза в производстве сельскохозяйственной продукции. Производство продукции сельского хозяйства в ЕАЭС в январе-августе текущего года увеличилось на 4,4%.

Также наблюдается положительная динамика притока инвестиций в государства-члены ЕАЭС с приростом на 6,6%.

Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения по ЕАЭС, снизилась на 28,2%, при этом реальная заработная плата по всему Союзу имеет тенденцию роста, отметил глава кыргызской делегации.

«По итогам полугодия объемы внешней торговли Союза с ключевыми партнерами, как Китай, Индия и страны АСЕАН, демонстрируют уверенный рост. Так, объемы торговли с ними выросли на 31,9%, 31,7% и 11,3% соответственно. Несмотря на существующие ограничения, тем не менее объем торговли с Европейским Союзом продемонстрировал рост на 28,4%. Динамика экономического развития Кыргызской Республики по итогам 9 месяцев текущего года складывается также положительно. Так, ВВП вырос на 7,2% по сравнению с тем же периодом 2021 года», — сообщил в ходе своего выступления глава Кабмина Кыргызстана.

В январе-июле текущего года товарооборот Кыргызской Республики со странами ЕАЭС составил около $2,5 млрд и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 35,0%, при этом экспорт составил $682,3 млн, а импорт – $1,7 млрд.

«В условиях нарастающих вызовов и ограничений на внешних рынках и санкционном давлении со стороны отдельных стран по отношению к нашим партнерам по экономическому Союзу, нам необходимо создавать максимально комфортные условия для бизнеса на наших внутренних рынках, с тем чтобы сложности на внешних рынках компенсировались. Если не принимать меры смягчающего характера, можем столкнуться с более серьезными вызовами для наших экономик», — призвал в ходе выступления премьер-министр КР.

Следует отметить, что прогнозы по экономическому развитию в мире не очень утешительные. Ожидаются резкое снижение темпов роста и рецессия мировой экономики в последующие годы.

«В этой связи считаю, что рабочей группе высокого уровня по созданию условий для повышения устойчивости экономик государств-членов ЕАЭС необходимо проводить постоянный мониторинг экономической конъюнктуры на мировом и региональном уровнях, и, в случае необходимости, предложить необходимый пакет антикризисных мер», — добавил А. Жапаров.

Как подчеркнул он, за прошедшие 9 месяцев государствами-членами ЕАЭС совместно были оперативно приняты согласованные меры для обеспечения экономической устойчивости и продовольственной безопасности, поддержания бизнеса и дальнейшего развития интеграционных процессов в Союзе.

«Было принято 55 решений органов ЕАЭС, 3 пакета мер, по итогам которых на временной основе обнулены ставки ввозных таможенных пошлин по 1 310 товарным позициям – это товары продовольственной и сырьевой группы для производства продуктов питания, продукции легкой промышленности, фармацевтической продукции, машиностроения и других товаров», — акцентировал в ходе выступления глава Кабмина КР.

Также, как сказал премьер-министр Кыргызстана, в целях создания благоприятных условий и поддержки бизнеса в условиях кризиса смягчены требования по ряду технических регламентов Союза.

«Во избежание дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта увеличен порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц до 1000 евро. Усилена работа по координации мер по обеспечению продовольственной безопасности стран Союза, в том числе путем утверждения совместных индикативных балансов по основным социально значимым товарам. Благодаря оперативно принятым мерам весной этого года нам удалось избежать дефицита продовольствия. В целях обеспечения лекарственными средствами упрощены процедуры регистрации лекарственных средств и медицинских изделий, а также технические процедуры ввоза оборудований и сырьевой продукции для производства», — подчеркнул в ходе своего выступления Жапаров.

Кроме того, для минимизации контрольных мероприятий на внутренних границах Союза, повышения транзитной привлекательности государств-членов, обеспечения прослеживаемости товаров и их законного оборота на территории ЕАЭС подписано Соглашение о применении навигационных пломб в Союзе.

Созданы условия для участников ВЭД в части развития гарантийных механизмов при совершении транзитных перевозок, снижения размеров финансовых гарантий и развития института поручительства. Соответствующее Соглашение также подписано в этом году, отметил глава Кабмина КР.

«Обращаясь в начале этого года к главам государств-членов Союза, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров обозначил приоритеты председательства Кыргызской Республики в органах Евразийского экономического союза, которые заключаются в следующем. Прежде всего, это необходимость достижения целей, заложенных в Стратегических направлениях развития экономической интеграции до 2025 года, обеспечение принципа «четырех свобод» на внутреннем рынке Союза, наращивание сотрудничества в промышленной и агропромышленной сферах, разработка и реализация совместных проектов по импортозамещению, создание и развитие транспортной инфраструктуры, развитие международного сотрудничества», — отметил Акылбек Жапаров.

Со слов премьер-министра Кыргызстана, благодаря слаженным действиям в текущем году была проделана масштабная работа по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Для развития Союза и последовательного роста взаимной торговли между государствами-членами были выработаны рекомендации для национальных, центральных банков и правительств государств-членов по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах между государствами Союза и хозяйствующими субъектами, также подписан Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части, касающейся возможности перечисления сумм ввозных таможенных пошлин между государствами-членами Союза в национальных валютах.

«По итогам кропотливой проработки нам удалось заложить основу для реализации важных инфраструктурных и транспортных проектов, как «Евразийский агроэкспресс». Были приняты Дорожная карта по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в государствах Евразийского экономического союза на 2022-2023 годы и Перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта государств-членов Союза», — подчеркнул глава Кабмина КР.

Как сказал А. Жапаров, страны-участники ЕАЭС в текущем году придали новый импульс работе по кооперации и импортозамещению в приоритетных и высокотехнологичных отраслях промышленности в рамках Евразийского экономического союза, создав для этого специальную комиссию.

«Хочу отметить, что перспектива формирования импортозамещающих высокотехнологичных производств – это работа на годы, а ресурсы, которые мы получим от специальных и антидемпинговых пошлин, будут малы для устойчивой реализации этой инициативы. Соответственно, нужны более эффективные и стабильные механизмы и источники финансирования. В этой связи предлагаю комиссии дополнительно проработать вопросы формирования альтернативных источников финансирования и формы финансовой поддержки кооперационных проектов», — сказал глава Кабмина КР.

Также в ходе своего выступления глава Кабмина Кыргызстана затронул тему формирования совместного пула инфраструктурных проектов.

«Наряду с формированием механизмов и источников финансирования совместных кооперационных проектов, мы должны задуматься над институциональной основой для формирования механизмов поддержки развития и разработки кооперационной экосистемы. На национальном уровне уже имеются такие институты, и дальнейшее развитие интеграции, безусловно, потребует создания такого наднационального института с мандатом формирования пула кооперационных проектов, выработки общей методологии оценки инвестиционных проектов, подготовки рекомендаций по повышению инвестиционной привлекательности, содействия регионам в привлечении инвестиций и в подготовке инвестиционных проектов», — отметил А. Жапаров.

Борьба с барьерами на внутреннем рынке Евразийского экономического союза остается одним из важнейших направлений в повестке.

Как сказал премьер-министр КР, на протяжении последних 6 лет о проблемах на внутреннем рынке говорил каждый из глав государств-членов Евразийского экономического союза, но, как сказал А. Жапаров, число препятствий не снижается.

«Очевидно, что назрела необходимость пересмотра подходов и выстраивания более эффективной работы комиссии и полноценной реализации ее функций и компетенций, а также вовлечение в этот процесс Суда ЕАЭС. Возможно, пора задуматься о более эффективных, может быть, жестких, но действенных механизмах как правового, так и финансового воздействия», — заявил в ходе выступления премьер-министр КР Акылбек Жапаров.

Евразийский экономический союз проводит планомерную работу по расширению международного торгово-экономического сотрудничества Союза с третьими странами.

Так, принят протокол о продлении Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли с Ираном, а также принято решение о начале переговоров с Республикой Индонезией о заключении соглашения о свободной торговле. Подписан меморандум о взаимопонимании с Комиссией по конкуренции Общего рынка Восточной и Южной Африки в сфере конкурентной политики и правоприменения.

В высокой степени готовности к подписанию находится соглашение о зоне свободной торговле с Египтом. Активно ведется переговорный трек по заключению соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Со слов А. Жапарова, в целях взаимодействия в сферах региональной экономической интеграции, экономики и финансов, транспорта и перевозок, цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, промышленности и агропромышленного комплекса, торговой политики и конкурентной политики 13 октября текущего года подписан Меморандум между ЕЭК и Секретариатом СВМДА.

«Завершение переговорного трека с этим странами и организациями позволит открыть доступ нашим производителям на рынок более чем 2 млрд потребителей. В целях реализации Цифровой повестки ЕАЭС подготовлена целевая программа развития интегрированной информационной системы до 2027 года. Внедряется институт единого оператора ИИС», — сказал Акылбек Жапаров.

Вместе с тем запущен проект цифровых транспортных коридоров. Планируются отказ от бумажного сопровождения транспортно-логистических операций, создание единых стандартов для транспортно-логистических сервисов и переход на сквозную интегрированную систему надзора, основанную на анализе данных, снимающую с перевозчиков большую долю административной нагрузки.

Кроме того, завершен проект «Работа без границ», в рамках которого уже более 4 тысячи граждан ЕАЭС нашли свою работу.

«Хотел бы отметить слаженную и продуктивную работу комиссии и наших правительств. Уверен, что реализация плана мероприятий по реализации обращения уважаемого Садыра Нургожоевича Жапарова в связи с председательством Кыргызской Республики будет продолжена Евразийской экономической комиссией», — резюмировал премьер-министр КР Акылбек Жапаров.

В условиях санкционного давления экономические связи между странами ЕАЭС только крепнут — Р. Головченко

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Евразийского межправсовета в расширенном составе, которое сегодня проходит в Ереване.

«Как мы все видим, 2022 год проходит в условиях беспрецедентных и масштабных геополитических событий, которые, безусловно, влияют и на наше сотрудничество в рамках ЕАЭС. К счастью, и, наверное, к неудовольствию недругов, влияние это идет совсем не по их сценарию. Актуальность евразийской экономической интеграции растет, наш союз продолжает набирать международный авторитет и динамично развиваться наперекор грубому вмешательству и санкционному давлению. Экономические взаимосвязи между нашими странами только крепнут», — подчеркнул Роман Головченко.

Государства Евразийского экономического союза пока полностью не согласовали подходы в сфере формирования общих энергетических рынков, подчеркнул Р. Головченко.

«Необходимо принимать принципиальные решения по реализации базовых целей договора о создании союза. Это равные условия хозяйствования, формирование общих рынков энергоресурсов, свободное движение товаров, услуг, капиталов, рабочей силы. Да, еще остаются разногласия по сложным вопросам, в частности по формированию общих рынков энергоресурсов. Но мы мотивированы завершить эту работу на тех условиях, которые устраивали бы всех членов Союза», — сказал глава белорусского Правительства.

Также премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил о прогрессе в формировании рынков энергоресурсов ЕАЭС.

«Важнейший вопрос — формирование на справедливых условиях общих рынков энергоресурсов. Мы тоже вчера много посвятили времени этому. Несмотря на то, что вопросы не снятые еще остаются, я хочу констатировать, что пройден тоже большой путь, и стороны существенно сблизили позиции по сравнению с начальной фазой переговоров по этому вопросу», — сказал он.

Головченко отметил также существенный прогресс в создании равных условий хозяйствования. По его словам, пройден большой путь в устранении барьеров во взаимной торговле. Он выразил уверенность, что все остающиеся вопросы будут решены, и страны ЕАЭС забудут о барьерах и изъятиях во взаимной торговле.

«Надо идти глубже, погружаться дальше в суть идеологическую нашей кооперации. Это развитие наших компетенций государств и их синергия в создании новых современных товаров и технологий. Мы должны, по мнению белорусской стороны, отходить от концепции отверточной сборки чужой продукции и безусловно развивать наши собственные компетенции, которых немало. Поэтому в этом контексте очень важно, что мы вчера обсудили вопросы механизма финансирования таких проектов. И думаю, что близость позиций в этом вопросе говорит сама за себя», — добавил он.

По его мнению, проектов по созданию инновационного продукта под евразийским брендом должно быть больше.

«Беларусь удовлетворена ходом рассмотрения вопросов углубления сотрудничества в промышленной сфере и развития кооперационных связей. Но подчеркиваем, что время нас заставляет двигаться быстрее. Нельзя допустить, чтобы реальные проекты завязли в бесконечных экспертных консультациях», — сказал Роман Головченко.

Активно обсуждаются контуры работы по созданию пилотного совместного инновационного продукта под евразийским брендом.

«Мы убеждены, что предложенный нами пилотный проект «Евразийский электробус» позволит провести инвентаризацию имеющихся компетенций, сконцентрировать усилия сторон на обеспечении технологического суверенитета государств ЕАЭС. Но таких проектов должно быть несколько. Мы не должны концентрироваться только на одном. Пусть этим займется ЕЭК либо любая из стран-участниц Союза, предлагая свои варианты. Конечно, и Беларусь уже сейчас может предложить такие проекты, если коллег это устраивает», — отметил премьер-министр.

Р. Головченко отметил, что в данный момент стороны вырабатывают финансовые условия, при этом необходимо уделять внимание и технологическим цепочкам, что тоже непростая работа.

«Рассчитываем, что реализация нашей инициативы и решение вопросов финансирования (как фондирования, так и льготирования) запустят необратимый процесс дальнейшего развития промышленной сферы, реального сектора экономики в наших государствах на принципах технологического суверенитета. Евразийская интеграция должна в первую очередь обеспечивать интересы промышленных предприятий, отечественного бизнеса реального сектора экономики. Ведь именно эта сфера, формирующая высокую добавленную стоимость и обеспечивающая граждан занятостью, является локомотивом экономического развития нашего Союза, цели которого четко и лаконично изложены в подписанном в 2014 году Договоре о ЕАЭС», — резюмировал глава белорусского Правительства.

Казахстан увеличил экспорт обработанной продукции в страны ЕАЭС на 64%

Премьер-министр РК Алихан Смаилов поблагодарил армянских коллег и лично Никола Пашиняна за традиционное гостеприимство и теплый прием в Ереване.

В своем выступлении глава казахстанского Правительства отметил, что активная работа в рамках ЕАЭС в условиях геополитической турбулентности позволяет решать как текущие вопросы обеспечения устойчивости экономик государств, так и выстраивать стратегические направления сотрудничества.

«Евразийская комиссия стала действенной площадкой рассмотрения актуальных проблем, возникающих в Евразийском регионе. Мы последовательно и системно решаем задачи по расширению взаимной торговли, промышленной кооперации, транспортной логистике и другие насущные вопросы нашего населения и бизнеса. Несмотря на внешние вызовы, взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС за 8 месяцев т.г. превысила $17 млрд, что на 5% выше чем за аналогичный период прошлого года», — сообщил премьер-министр РК.

С момента создания объединения Казахстан увеличил экспорт обработанной продукции в страны ЕАЭС на 64%. А в целом казахстанский экспорт в страны ЕАЭС вырос на 35%. При этом расширяется товарная номенклатура в пользу готовых товаров. При координации Евразийской экономической комиссии к настоящему моменту устранены более 80% барьеров.

«В ближайшие годы нам предстоит сформировать правовую базу функционирования общего финансового и энергетического рынков. Это важные сферы взаимодействия наших государств. Также предстоит серьезная работа по реализации Стратегии о дальнейшем развитии евразийской интеграции до 2025 года. Убежден, что развитие Евразийского союза необходимо строить на крепком фундаменте реализации базовых договоренностей. Прежде всего, это безбарьерная среда для товаров, услуг и трудящихся», — сказал А. Смаилов.

В этой связи премьер-министр РК отметил следующие важные вопросы.

Первое. Это национальный режим в государственных закупках государств-членов, предусмотренный Договором о ЕАЭС.

Технические и технологические требования, местное содержание, даже географические ограничения – это далеко не полный перечень барьеров, с которыми сталкиваются предприятия при попытках участвовать в госзакупках стран-партнеров.

«В 2020 году приняты единые Правила, предусматривающие общие требования к производству товаров. Меньше чем за 2 года эти Правила изменялись и дополнялись 10 раз! Это связано с тем, что на практике стороны в обход Правил устанавливают дополнительные требования. Думаю, что надо в целом скорректировать принципы функционирования национального режима в государственных закупках. Как вариант можно определить порог госзакупок, ниже которого не будет предоставляться национальный режим. Стороны легитимно смогут устанавливать преференции для национальных производителей ниже обозначенного порога. Такая практика применяется в рамках ВТО. Прошу комиссию провести обсуждение данного предложения», — сказал А. Смаилов.

Второе. В 2014 году Казахстаном принято Соглашение о введении единых форм паспорта транспортного средства и организации систем электронных паспортов.

«К сожалению, мы пока так и не смогли договориться по форме интеграции национальных информационных систем и информационных систем Администратора, а также четко определить их функционал. Решение вопроса осложняется различной трактовкой норм Соглашения, что на деле приводит к барьерам в торговле. Считаю необходимым поручить комиссии взять на контроль данный вопрос и доложиться на очередном заседании ЕМПС», — заявил А. Смаилов.

Третье. Единое техническое регулирование.

По словам премьер-министра РК, это обязательное условие функционирования общего рынка ЕАЭС. Документы, регулирующие данную сферу, были приняты одними из первых. При этом из 52 действующих на сегодня техрегламентов 35 были приняты до начала функционирования ЕАЭС. В связи с этим в некоторых случаях объективно необходима актуализация техрегламентов.

«Формируя единую базу техрегламентов, мы преследовали цель свободного обращения товаров, соответствующих требованиям безопасности. Вместе с тем имеющиеся пробелы регулирования процесса выдачи сертификатов предоставляют возможность ввоза товаров на основе фиктивных сертификатов. По инициативе Казахстана принят План мероприятий, направленных на борьбу с серыми сертификатами. Прошу комиссию взять данный вопрос на контроль и провести работу по устранению пробелов и несоответствий в технических регламентах. Уверен, что только совместные усилия, а также реальные действия каждой из сторон ЕАЭС, позволят нашим странам преодолеть текущие вызовы и добиться дальнейшего развития Евразийского экономического союза», — резюмировал премьер-министр Казахстана.

Россия выступает за максимально полное раскрытие потенциала роста общего рынка ЕАЭС — М. Мишустин

В свою очередь председатель Правительства России Михаил Мишустин отметил, что на консенсусной основе продолжается выстраивание гармоничной системы сотрудничества во всех сферах деятельности союза, с тем чтобы в первую очередь обеспечить повышение качества жизни граждан и создать максимально комфортную деловую среду.

«Динамика товарооборота государств ЕАЭС отражает позитивный эффект тех интеграционных процессов, которые мы здесь, на этой площадке, и обсуждаем. За прошлый год объем взаимной торговли между государствами союза достиг максимума за всё время существования нашего объединения. Он превысил $73 млрд. Это почти на 33% больше, чем в 2020 году. А если говорить о продовольственных товарах, сельхозсырье, то здесь рост около 21%. Физический объем взаимных поставок вырос на 11%», — проинформировал М. Мишустин.

По словам российского премьера, евразийская интеграция развивается в нынешних непростых обстоятельствах – на фоне турбулентности глобальной экономики, растущей геостратегической напряжённости. Внешнее давление на Россию и Беларусь, безусловно, отражается на всех участниках «пятерки». И в первую очередь – на функционировании единого рынка.

По итогам первого полугодия валовой внутренний продукт союза превысил 1 трлн долларов. Инвестиции в основной капитал выросли более чем на 6,5%, а объем выполненных строительных работ – на 3,5%.

«Конечно, надо все эти тенденции закрепить. Нарастить взаимодействие во всех областях – от экономики и торговли до технологий промышленного производства, инноваций, гуманитарной сферы. Любые кооперационные проекты должны приветствоваться, и надо их стимулировать всеми инструментами, которые у нас имеются в арсенале», — сказал М. Мишустин.

По словам председателя Правительства РФ, одной из ключевых задач является углубление промышленной кооперации, где надо запускать совместные предприятия в стратегически важных и высокотехнологичных отраслях. Создавать систему финансирования таких проектов с использованием механизма субсидирования процентной ставки по кредитам. Это будет способствовать технологическому развитию всех государств-членов ЕАЭС.

«Считаем крайне важным, чтобы в каждом кооперационном проекте обязательно участвовало как минимум три государства «пятёрки». Такой подход позволит гарантированно обеспечить доступ малых экономик к разработке новых технологий, а также будет стимулировать интеграционные процессы на евразийском пространстве в целом. Бизнес наших стран умеет эффективно сотрудничать – на основе новых соглашений формируются кооперационные цепочки. Вводятся в эксплуатацию новые предприятия. И таких примеров должно становиться как можно больше. Для этого надо стимулировать создание совместных компаний», — сказал М. Мишустин.

По его словам, и у каждого государства «пятерки» есть немало своих инноваций, отличных технологических примеров.

«Мы можем обмениваться лучшими практиками, находить точки соприкосновения и добиваться значительных успехов, используя сильные стороны друг друга. Россия предлагает и выгодное решение для евразийского бизнеса, который ориентирован на зарубежные рынки. Мы приглашаем наших партнеров по Союзу принять участие в Российской промышленной зоне в Египте. При локализации на её территории 30% производства компании получат существенные преимущества. Среди них – близость к основной морской транспортной инфраструктуре и льготы при использовании портов Суэцкого канала. Но самое главное – освобождение от уплаты таможенных пошлин при экспорте в Африку, на Ближний Восток, в Латинскую Америку и другие государства, у которых есть торговые соглашения с Египтом. Такие преференции распространяются на всех потенциальных резидентов – без привязки к стране происхождения. Хочу, чтобы вы обратили на это особое внимание», — сказал М. Мишустин.

Основными отраслями российской промышленной зоны являются машиностроение, химическая, автомобильная, лесная промышленность и металлургия.

Усиливая взаимодействие на международных рынках, РФ выступает за максимально полное раскрытие потенциала роста общего рынка ЕАЭС, обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

«Уже совершенствуем подходы на основе международного опыта. За все время устранено около 60 барьеров. Приветствуем решение, которое мы приняли, чтобы как можно скорее завершить процедуры, связанные с устранением оставшихся», — подчеркнул М. Мишустин.

Российский премьер также подчеркнул, что необходимо продолжать координировать усилия в области транспортной политики. Речь идет о маршрутах, которые проходят в первую очередь по территории ЕАЭС. Нужно выстраивать транспортно-логистические цепочки в восточном направлении, а также в рамках международного коридора Север — Юг. С учетом переориентации сырьевых поставок и тесного торгово-экономического взаимодействия с Китаем и другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Считаем важным придать импульс соответствующей деятельности на территории ЕАЭС, вместе сформировать условия для увеличения грузопотока и сокращения сроков доставки товаров. Современная инфраструктура на нашем общем континенте также необходима для создания Большого евразийского партнерства», — отметил М. Мишустин.

Еще одна сфера, по словам председателя Правительства РФ, которая приобретает особую актуальность в современных условиях, — это цифровая повестка. Одним из индикаторов ее реализации внутри ЕАЭС является экспорт товаров в сфере информационно-коммуникационных технологий. По итогам прошлого года объем торговли такой продукцией вырос более чем на 30%.

«Передовые решения способствуют динамичному развитию всех сфер экономики, в том числе помогают укреплению сотрудничества между странами, упрощению и ускорению всех процедур. Мы готовимся к полноформатному запуску интегрированной информационной системы Союза. Она призвана обеспечить межгосударственное взаимодействие в электронном виде, что давно пора сделать. Она станет эффективным и современным инструментом развития делового и торгово-экономического партнерства», — сказал М. Мишустин.

Российский премьер также затронул тему климата.

«Сегодня мы видим существенное замедление темпов реализации экологических проектов на Западе. Это связано с возросшей потребностью в энергоносителях. У Евразийского экономического союза, напротив, есть все возможности для развития своей климатической повестки. Мы должны рационально и максимально продуктивно их использовать. Здесь уже намечены конкретные шаги. Нам удалось продвинуться в проработке концептуальных документов. Считаем, что мы должны и дальше делать всё необходимое для сближения наших позиций», — подытожил М. Мишустин.

В Узбекистане число предприятий с капиталом из стран ЕАЭС достигло 4,5 тыс. — А. Арипов

Узбекистан в статусе государства-наблюдателя выступает за развитие и укрепление взаимовыгодного партнерства с ЕАЭС, сообщил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в ходе расширенного заседания Евразийского межправительственного совета.

Он подчеркнул, что вместе со странами Союза, несмотря на глобальные кризисные явления, последовательно решаются непростые задачи устойчивого социально-экономического развития. Наряду с вопросами расширения торговых отношений приоритетное внимание уделяется наращиванию сотрудничества в сфере инвестиций, промышленной кооперации, транспортной логистике, обеспечении продовольственной и энергетической безопасности.

«Благодаря взаимной поддержке и совместным усилиям нам удается наращивать объемы взаимной торговли. Так, внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами объединения по итогам 9 месяцев текущего года увеличился на 41% и достиг 12,5 млрд долларов, что составляет треть объема от общей торговли нашей страны. С партнерами из ЕАЭС мы планомерно продвигаем значимые проекты промышленной кооперации и создаем эффективные цепочки добавленной стоимости. В Узбекистане значительно увеличилось количество предприятий с участием капитала стран объединения, число которых сегодня достигло 4,5 тыс. Активное взаимодействуем с Евразийской экономической комиссией», — сообщил А. Арипов.

Так, продолжается реализация масштабных реформ во всех сферах государственного и общественного развития. Эффективность реализуемых мер подтверждается растущей динамикой макроэкономических показателей. Так, ВВП за 9 месяцев текущего года в Узбекистане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,8%.

«Вместе с тем с учетом глобальных вызовов и рисков возрастает востребованность в координации совместных усилий и повышении эффективности между нашими странами в многостороннем формате. В этой связи считаем целесообразным сфокусировать наши общие усилия на углублении партнерства. Выступаем за совместную разработку соглашения в области технического регулирования, предусматривающего устранение технических барьеров и взаимное признание результатов сертификации продукции между Узбекистаном и странами ЕАЭС, это позволит создать необходимые условия для снятия торговых ограничений и наращивания взаимного товарооборота. Считаем важным повысить уровень межрегионального промышленного сотрудничества и производственной кооперации, которые будут способствовать уходу от сырьевой направленности, развитию высокотехнологичного производства, укреплению процессов локализации и созданию импортозамещающей продукции», — заключил премьер-министр Узбекистана.

Куба заинтересована в участии стран ЕАЭС в своей экономике

Посол Республики Куба Хулио Антонио Гармендия Пенья заявил, что статус Республики Куба как государства-наблюдателя в ЕАЭС соответствует стратегиям развития, а руководствуясь положением стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, Куба ведет активную работу по выполнению запланированных на этот этап заданий, связанных с укреплением взаимообмена во всех выявленных сферах и заключения торговых соглашений по экспортированным товарам и услугам, представляющих интерес для Кубы и государств-членов.

«Обнадеживает регулярный обмен мнениями между представителями нашей особой зоны развития Мариель и Евразийской экономической комиссией по поводу создания промышленного парка ЕАЭС в этой зоне, помимо этого значительный потенциал имеется во всех районах страны, которым могут воспользоваться страны ЕАЭС для осуществления проектов с иностранными инвестициями в различных областях», — сказал Хулио Антонио Гармендия Пенья.

Куба вновь утверждает, что весьма заинтересована в участии стран ЕАЭС в социально-экономическом развитии в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, и особенно в сферах, имеющих большой потенциал и представляющих обоюдный интерес. Таких как разведка и добыча углеводородов, энергетика, особенно ВИЭ, туризм, сельское хозяйство, черная металлургия.

Он также подчеркнул важность «перспектив сотрудничества в сферах здравоохранения и биотехнологий» между островом и странами объединения.

«Мы, как государство-наблюдатель, вновь подтверждаем нашу готовность вносить свой вклад в достижение целей Евразийского экономического союза, а также консолидацию роли и влияния этой организации на международном уровне», — добавил Хулио Антонио Гармендия Пенья.

По итогам заседания Евразийского межправительственного совета одобрен и подписан ряд документов. Следующее заседание пройдет в феврале 2023 года в городе Алматы.