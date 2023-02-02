Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в Алматы

В «узком» составе планируется обсудить вопросы регулирования алкогольного рынка ЕАЭС, ход подготовки проекта международного договора о формировании общего рынка газа, а также деятельность региональных институтов развития союза.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Актуальные вопросы экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС обсуждаются в Алматы на заседании Евразийского межправительственного совета в «узком» составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В мероприятии принимают участие премьер-министры Армении Никол Пашинян, Беларуси – Роман Головченко, Казахстана – Алихан Смаилов, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров и председатель Правительства России Михаил Мишустин.

В «узком» составе планируется обсудить вопросы регулирования алкогольного рынка ЕАЭС, ход подготовки проекта международного договора о формировании общего рынка газа, а также деятельность региональных институтов развития союза.

«Уверен, что принятые решения внесут весомый вклад и придадут новый импульс дальнейшему развитию нашего интеграционного объединения», — отметил премьер-министр РК Алихан Смаилов, обращаясь к партнерам по ЕАЭС.