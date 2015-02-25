Свежий выпуск Заседание горнорудной подгруппы Алла ДЕМЕНТЬЕВА

Подгруппа была создана в соответствии с договоренностью между Премьер-министром Соединенного Королевства и Президентом Казахстана о Соглашении с целью поддержки трансграничных инвестиций и торгово-промышленного сотрудничества деловых кругов двух стран. Делегаты, в число которых вошли официальные лица Великобритании и Казахстана, а также представители горнодобывающих и сервисных компаний, активно участвующих в инвестиционной деятельности в РК или рассматривающих возможности такого участия, обсудили как недавние, так и предполагаемые изменения в законодательстве, регулирующем недропользование.



