Заседание коллегии Генеральной прокуратуры состоялось в Астане
Ольга ФАЙНШТЕЙН
В Астане под председательством Генерального прокурора Асхата Даулбаева состоялось заседание коллегии главного надзорного ведомства, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся состояния законности в деятельности процессуальных прокуроров, за 6 месяцев 2015 года, сообщает Kazpravda.kz.
Как сообщила пресс-служба ГП РК, на заседании проанализированы первые результаты работы процессуальных прокуроров, проблемные вопросы внедрения нового правового института.
Согласно новому УПК процессуальные прокуроры осуществляют надзор с момента начала досудебного расследования и до вынесения приговора. Как отметил Генеральный прокурор, в целом развитие правового института проходит поступательно, что позитивно отразилось на качестве расследования и поддержании гособвинения в суде.
С начала года процессуальными прокурорами осуществлялся надзор по 730 уголовным делам. Эффективность их расследования налицо: по указанным делам не было допущено ни одного факта нарушений конституционных прав граждан, отмены решений судами.
Как правило, процессуальные прокуроры обеспечивают надзор и принимают участие при рассмотрении наиболее актуальных и резонансных уголовных дел: коррупционных, особо тяжких, об экстремизме и терроризме, совершенных преступными группами и так далее.
По итогам заседания предложено выработать основные направления дальнейшего совершенствования деятельности процессуальных прокуроров, опираясь на международную практику европейских стран. В частности, признано необходимым предусмотреть закрепление за ними обязательной категории уголовных дел. А в будущем – слияние следственных и уголовно-судебных подразделений для обеспечения единого надзора по принципу: "один прокурор – одно дело".
Генеральный прокурор поручил устранить выявленные недоработки, обеспечить надлежащую организацию надзора за законностью досудебного расследования и поддержания государственного обвинения в суде, исключить факты направления дел на доследование, а также возвращения их судами.