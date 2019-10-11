Общество
Заседание Координационного совета по взаимодействию с НПО прошло в Нур-Султане
В Нур-Султане состоялось очередное заседание Координационного совета по взаимодействию с НПО под председательством министра информации и общественного развития РК Даурена Абаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР.

Открывая заседание Совета, глава ведомства отметил, что Министерством проводится работа по реализации поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана, в связи этим повестка заседания Совета была выстроена по актуальным трендам Послания.

"Касым-Жомарт Токаев в своем Послании уделил большое внимание развитию социальной политики и гражданского сектора. В этой связи становится необходимой совместная работа государственных органов и представителей общественности в совершенствовании механизмов взаимодействия государственных органов с населением", –  отметил Даурен Абаев.

Участники заседания Совета обсудили вопросы реализации Дорожной карты развития уголовно-исполнительной системы на 2019 - 2023 годы и Дорожной карты по усилению общественного контроля за деятельностью полиции, внедрения инструментов гражданского контроля и передачи государственных функций в некоммерческий сектор.

Также в Министерстве информации и общественного развития сообщают, что в проекте Концепции развития гражданского общества до 2025 года предусмотрены меры по внедрению системы гражданского контроля с широким вовлечением НПО, общественных советов, экспертного сообщества, гражданских активистов, переход в активную фазу процесса передачи государственных функций в неправительственный сектор и др.

Основными докладчиками выступили президент ОФ "Фонд развития парламентаризма в Казахстане", директор ОФ "Десента", представители Агентства по противодействию коррупции РК, министерства национальной экономики, здравоохранения.

В работе заседания Совета приняли участие руководители крупных НПО и представители центральных государственных органов. Также к заседанию совета в режиме видеоконференцсвязи были подключены регионы.

По итогам заседания Координационного совета при МИОР РК выработаны рекомендации по дальнейшему совершенствованию взаимодействия НПО и государственных органов.

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