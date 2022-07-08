Меры превенции суицида среди несовершеннолетних обсудили члены Нацкомиссии в Нур-Султане

В столице состоялось очередное заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК в формате видеоконференции.

Одним из ключевых вопросов повестки дня стали меры превенции суицида среди несовершеннолетних.

Открывая заседание, председатель Нацкомиссии, заместитель руководителя Администрации Президента Аида Балаева отметила, что проблема суицида среди детей и подростков является сегодня одной из наиболее актуальных социальных проблем нашего общества. Это, в свою очередь, требует поиска новых подходов к формированию комплекса превентивных мер, а также выявления и решения проблемных зон в действиях уполномоченных органов, направленных на предупреждение детского суицида.

На заседании было отмечено, что в рамках поручения Главы государства впервые разрабатываются Правила по профилактике травли (буллинга) ребенка, введены нормы по противодействию противоправному контенту в сети Интернет. Принят Индекс благополучия детей, который позволит вести системный мониторинг прав и интересов детей, в том числе включающий психологическое благополучие.

Заместитель Генерального прокурора Ж.Умиралиев в своем докладе отметил, что усилен надзор за расследованием дел по суицидам несовершеннолетних. Это способствовало снижению как совершенных случаев суицида (на 38,1%), так и их попыток (на 5,7%) в первом полугодии 2022 г. По итогам 2021 года наблюдался рост совершенных случаев суицида и его попыток среди несовершеннолетних на 21,5 %.

По оценкам большинства экспертов, росту суицидов способствуют недостаточная квалификация и уровень подготовки психологов, специалистов по работе с детьми группы риска.

В этой связи Министерством просвещения предложено объединить усилия государственных органов, местных исполнительных органов и всех стейкхолдеров в решении проблем. Вице-министр просвещения Г.Бейсембаев отметил: «Министерство планирует запустить пилотный проект с использованием искусственного интеллекта, который определяет признаки депрессии в открытых публикациях социальных сетей».

В ходе заседания председатель КАП МВД А.Арыстанов предложил усовершенствовать методику раннего выявления суицидальных проявлений среди несовершеннолетних в организациях образования, а также рассмотреть вопрос увеличения количества суицидологов.

Член Нацкомиссии, адвокат, правозащитник, основатель онлайн-правовой школы «AU» А.Омарова предложила ввести с начальных классов для детей предмет «Моя безопасность», а для родителей и учителей специальные программы.

Спикерами предложено также расширить сеть медицинских кабинетов, оказывающих диагностические и психотерапевтические услуги, местным исполнительным органам пересмотреть критерий оценки деятельности организаций образования, влияющих на эффективную деятельность психологов и др.

По завершении заседания председатель Национальной комиссии А. Балаева дала ряд поручений государственным органам.