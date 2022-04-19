Фото: primeminister.kz
Правительство
Заседание по вопросам реализации научных проектов и программ прошло в Правительстве

Сегодня под председательством заместителя Премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанова состоялось первое заседание Межведомственной комиссии по вопросам реализации научных, научно-технических проектов и программ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В работе совещания приняли участие представители центральных государственных органов, ведущих научных институтов, разработчики инновационных проектов и программ, получатели государственных грантов.

С 2016 года по грантовому финансированию коммерциализации утвержден 151 проект. 93 инициативы уже реализованы, оставшиеся 58 находятся на стадии воплощения, 15 проектов уже вышли на экспорт.

В рамках реализации проектов осуществлена продажа продукции на 16,4 млрд тенге, в том числе на экспорт – 346,7 млн тенге. Сумма выплаченных налогов составили 5,2 млрд тенге. Создано 1 411 рабочих мест. Доход ученых составил 5,7 млрд тенге.

Как отметил Е. Тугжанов, основной целью грантов, направленных на коммерциализацию проектов, является создание технологий и доведение их до первых продаж. Все это позволит Казахстану создать собственный интеллектуальный потенциал науки в экономике, усилить меры стимулирования проектов в научно-технической деятельности, которые реализуются по линии Фонда науки.

С отчетными докладами о проделанной работе выступили руководители предприятий, получивших и реализовавших государственные гранты в области импортозамещения. Было отмечено, что необходимо внести изменения в некоторые законы, что позволит упростить процедуры госзакупок и получать доходы от интеллектуальных разработок.

Вице-премьер поручил руководителям профильных министерств и ведомств проработать проблемные вопросы и внести детальные предложения по их решению.   

Национальному фонду «Самрук-Казына» поставлена задача проработать вопрос обеспечения грантополучателей долгосрочными заказами (оффтейк).  Фонду науки организовать программу бизнес-акселерации для проектов коммерциализации.

В завершение совещания Ералы Тугжанов поставил перед Правительством, государственными органами, грантополучателями и учеными ряд конкретных задач, главная из которых – привлекать потенциал отечественной науки для перехода к 5-6 переделу в обрабатывающей промышленности.

 

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