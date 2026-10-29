Заседание правительства по реализации Послания Президента – самое главное

На заседании правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели меры по реализации Послания Президента «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

Сдерживание инфляции: до 20 ноября правительство и Нацбанк должны выработать меры по усилению координации налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. Акиматам поручено еженедельно контролировать соблюдение предельных торговых надбавок на социально значимые продовольственные товары, и принять дополнительные меры по недопущению необоснованного роста цен.

ИИ в бюджетном процессе: цифровые инструменты и искусственный интеллект будут шире применять для контроля бюджетных расходов. Планируется создать информационную систему казначейства с возможностью онлайн-мониторинга и выявления рисков неэффективного использования средств.

Поддержка среднего бизнеса: до конца года разработают отдельный план развития среднего бизнеса. Он должен помочь малым предприятиям переходить в категорию средних и расширить доступ к долгосрочному финансированию. Миннацэкономики совместно с НПП «Атамекен», бизнес-омбудсменом и депутатским корпусом поручено обсудить введение с 1 января 2027 года трехлетнего моратория на проверки микро- и малого бизнеса.

«Народная стройка»: до конца года сформируют перечень инфраструктурных и социальных проектов с учетом потребностей регионов — от местных дорог и сетей ЖКХ до школ, больниц и других объектов. Отечественных производителей планируется максимально привлекать к реализации проектов.

Транспортная инфраструктура: в 2027 году планируется завершить модернизацию автомобильных пунктов пропуска, запустить железнодорожную линию «Бахты – Аягоз», начать расширение трассы «Кокшетау – Петропавловск» и строительство второго аэропорта в Астане.

Цифровизация АПК: будет создана платформа «Е-АПК», а в 2027 году завершат отраслевой Data Lake. Также поручено активнее применять ИИ для прогнозирования урожайности, мониторинга посевов и оптимизации затрат.

Вода и водосбережение: до 15 декабря должна полноценно заработать Национальная информационная система водных ресурсов с элементами ИИ. До января 2027 года планируется завершить тарифную реформу с экономическими стимулами для бережного потребления воды.

Социальная поддержка: до 1 декабря интегрируют цифровые системы для более точной оценки положения семей. С 1 января 2027 года минимальную заработную плату  повысят до 110 тыс. тенге.

Здравоохранение: в трехлетнем бюджете предусмотрят расходы на повышение зарплат участковых врачей и медперсонала до 40% с 1 января 2027 года. Также предстоит обеспечить строительство и ввод 70 объектов здравоохранения.

Снижение нагрузки на учителей: проведут ревизию всех видов отчетности, чтобы исключить дублирование и сократить количество отчетов. До 10 декабря также подготовят предложения по усилению защиты чести и достоинства педагогов.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство примет все необходимые меры для системной реализации поручений Главы государства. Главная цель этой работы — благополучие граждан и поступательное развитие страны.

#Правительство #заседание #послание

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