Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Астане

Международное сотрудничество , Правительство
В пятницу, 28 октября, в городе Астане состоится очередное заседание Совета глав правительств СНГ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.
В нем примут участием премьер-министры Казахстана Алихан Смаилов, Азербайджана Али Асадов, Беларуси Роман Головченко, Таджикистана Кохир Расулзода, Узбекистана Абдулла Арипов, председатель Правительства России Михаил Мишустин, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гельдимырадов.