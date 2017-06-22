Заседание Совета иностранных инвесторов с участием Президента проходит в Астане
В Астане проходит 30-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов под председательством Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает корреспондент Kazparvda.kz.
С момента создания СИИ было проведено 29 пленарных заседаний под председательством Елбасы, на которых обсуждался широкий спектр вопросов, включая улучшение правового режима для иностранных инвестиций в стране, совершенствование судебной системы Казахстана, оптимизацию системы налогообложения и привлечения иностранной рабочей силы, улучшение инвестиционного имиджа РК, а также ряд других вопросов.
Тематикой текущего пленарного заседания стала "Энергия будущего".
Согласно повестке дня ожидается выступление президента Европейского банка реконструкции и развития Сумы Чакрабарти, министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека, министра энергетики Каната Бозумбаева, генерального директора компании GE Oil & Gas Лоренцо Сименелли, главного исполнительного директора "Эни" Клаудио Дескальци, вице-президента Азиатского банка развития Дивакара Гупта и других.
Совет иностранных инвесторов был создан в 1998 году с целью обеспечения прямого диалога между Правительством РК и иностранными инвесторами для эффективного решения проблемных вопросов, связанных с их инвестиционной деятельностью в стране и улучшением инвестиционного климата в РК. В состав СИИ входят руководители 35 крупных транснациональных иностранных компаний и международных организаций.