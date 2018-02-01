​Заседание трехсторонней комиссии

Вчера в Үкімет Үйі подпредседательством Премьер-министра Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений.

В работе комиссии приняли участие руководители Федерации профсоюзов РК, Конфедерации работо­дателей, Казахстанской конфедерации труда, Национальной палаты предпринимателей, Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, а также в режиме селектора – заместители акимов областей.

В ходе заседания обсуждены вопросы социально-трудовой политики государства и создания достойных условий труда для граж­дан страны, согласно поставленным Президентом РК Нурсултаном

Назарбаевым задачам в Послании «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции».

В рамках заседания подписано Генеральное соглашение между Правительством, республиканскими объединениями работников и республиканскими объединениями работодателей на 2018–2020 годы, определяющее согласованные позиции сторон по основным направлениям регулирования социально-трудовых отношений. Рассмотрен и утвержден План мероприятий («дорожная карта») по реализации принятых обязательств в рамках Генерального соглашения. Данный документ касается вопросов технологической модернизации экономики, кардинального улучшения бизнес-среды, содействия формальной и продуктивной занятости населения, улучшения качества человеческого капитала, условий и охраны труда, а также промышленной и экологической безопасности.