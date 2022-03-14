Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел первое заседание Водного совета.

Как сообщила пресс-служба главы Правительства РК, Водный совет создан для совершенствования системы управления водными ресурсами страны и нацелен на выработку рекомендаций и предложений по вопросам национальных приоритетов политики в области водного хозяйства.

В ходе первого заседания рассмотрены вопросы товарообмена электроэнергией с Кыргызской Республикой и водообеспечения южных регионов Казахстана.

Как известно, между казахстанской и кыргызстанской сторонами действуют договоренности о взаимовыгодном товарообмене электроэнергией и водными ресурсами.

– В приоритете – снабжение южных регионов Казахстана поливной водой. Социальное спокойствие и благополучие граж­дан является основной задачей Правительства. Данный вопрос находится на особом контроле, – отметил Алихан Смаилов.

Министерству энергетики РК в связи с этим поручено не допус­тить дефицита электроэнергии в Казахстане и применять жесткие меры в отношении «серого» майнинга.

– Необходимо в принудительном порядке отключать «серых» майнеров, – заявил Премьер-­министр РК.