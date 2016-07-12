Заседание Всемирного Банка и Швейцарской подгруппы МВФ состоялось в Алматы

В Алматы состоялось заседание Швейцарской подгруппы МВФ и Всемирного Банка, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.
Нацбанк провел работу по переходу Республики Казахстан из Бельгийской подгруппы в Швейцарскую подгруппу Международного Валютного Фонда и Всемирного Банка. Завершительным этапом вступления Республики Казахстан в Швейцарскую подгруппу Международного Валютного Фонда и Всемирного Банка явилось голосование за выбор представителя Швейцарской Конфедерации в качестве исполнительного директора в подгруппе Международного Валютного Фонда и Всемирного Банка.
В мероприятии приняли участие около 60 человек, среди которых руководители центральных банков, министры финансов и экономики государств – участников Швейцарской подгруппы, представители МВФ и Всемирного Банка.
В ходе заседания стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам макроэкономики, фискального регулирования и проведения денежно-кредитной политики, обсудили текущие структурные реформы подгруппы.
В рамках заседания был организован семинар, посвященный актуальным вызовам в странах Центральной Азии и Кавказа.
В состав Швейцарской подгруппы Международного Валютного Фонда и Всемирного Банка входят Казахстан, Швейцария, Польша, Сербия, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан.