​«Засекреченные» вакансии

фото прокуратуры области

Преамбула такова. В соответствии с ранее действовавшим Законом РК «О занятости населения» и аналогичным новым в редакции от 6 апреля 2016 года работодатель обязан направлять центру занятости населения сведения о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) в течение трех рабочих дней со дня их появления.

Так как этот закон касается многих аспектов жизни граждан и общества, имеющих важное общегосударственное значение (подготовка и переподготовка кадров, снижение безработицы, заполнение вакансий), то органами прокуратуры Павлодарской области были проведены проверки. Они касались деятельности государственных организаций и предприятий на предмет соблюдения ими законодательства о занятости населения в части полноты и свое­временности направления в центры занятости сведений о наличии свободных рабочих мест за 2015 год и истекший период 2016 года.

Масштабная проверка, а ею были охвачены более 600 государственных организаций и предприятий региона, показала, что работодатели игнорируют указанные нормы законодательства. В 441 проверенной структуре выявлено 6 190 фактов ненаправления в центры занятости сведений о свободных рабочих местах. Если «препарировать» эти цифры, то картина будет такой: в сфере образования – 3 113 «засекреченных» вакансий, то есть рабочих мест, которые могли занять те, кто сегодня (нередко месяцами) не может получить работу. В здравоохранении – 1 167 вакансий, в государственных организациях и структурах МИО – 934, среди субъектов квазигосударственного сектора – 369, в сфере культуры – 163, в ветеринарии – 52 и в уголовно-исполнительной системе – 93.

В разрезе городов это выглядит так: в Павлодаре – 1 371 свободная вакансия в различных гос­учреждениях, в Экибастузе – 2 129, в Аксу – 864. В районах области данный показатель колеблется от 40 в Лебяжьем до 305 и 412, соответственно, в Иртышском и Качирском.

…Вот такой «расклад», выявленный прокурорскими проверками. Посмотреть со стороны – вроде бы даже хорошо: экономится фонд заработной платы, что для государства немаловажно, учитывая масштабы страны. Но прокурор Павлодарской области Серик Караманов на эту ситуацию взглянул с другой стороны.

– Начнем с экономии зарплаты, – руководитель надзорного ведомства региона начал все раскладывать «по полочкам». – Как показала проверка, зачастую этого нет, так как оклады работников «усеченного» коллектива раскидывают на тех, кто трудится в данный момент. Я не стану говорить о том, что при такой ситуации возникает криминал с «мертвыми душами» и другие уголовно наказуемые преступления. Скажу лишь, что неполный состав, скажем, коллектива медиков не может в требуемом объеме и качественно обслужить пациентов. То же самое и по другим профессиям. Так что «выгода» коллективов оборачивается серьезными проблемами для населения.

Это одна сторона проблемы. Другая в том, что центры занятости фактически пустили учет вакансий на самотек. Некоторые структуры месяцами, а то и более года не подают сведения об имеющихся свободных рабочих местах, и никто не задастся вопросами: а что, в этом ведомстве люди не увольняются по различным причинам, не уходят на пенсии по возрасту и так далее? Центры предпочитают платить пособия безработным из государственной казны.

– Приведу такой пример, – говорит прокурор области, – житель Экибастуза К. Мустафин, способный выполнять функции водителя, зарегистрировался на учете в центре занятости населения в качестве безработного. За период с 16 марта по 15 июля 2016 года из Государственного фонда социального страхования он получил социальные выплаты по потере работы на общую сумму 52 208 тенге. В то же время с февраля 2016 года в ТОО «Офис Сервис» (орган управления – отдел финансов акимата города Экибастуза) образовалась вакансия водителя, оклад которого составлял 45 000 тенге. Ввиду того, что руководство предприятия не уведомило центр занятости, К. Мустафин реально лишился возможности трудоустроиться и получать заработную плату, а не социальные выплаты, не превышающие 18 тысяч тенге в месяц.

Подобных примеров у прокуратуры немало. Более того, согласно сведениям уполномоченного ведомства, в 2015 году 1 557 безработным региона – участникам системы обязательного социального страхования выплачено почти 104 млн тенге. В текущем году 863 гражданам – 57,1 млн тенге. А теперь приплюсуйте к этим цифрам аналогичные расходы других регионов Казахстана, и вы получите немалую сумму, которую можно было бы в разы сократить, если бы центры занятости качественно вели свою работу в соответствии с Законом РК «О занятости населения».

По словам прокурора области, такая недоработка имеет и нравственную сторону. На совещании, которое провела облпрокуратура по итогам проверки (на нем присутствовали все руководители «засветившихся» ведомств), прокуроры приводили примеры, когда невозможность получить работу толкала людей на кражи и другие преступления. За истекший период 2016 года из 3 591 лица, совершившившего уголовные правонарушения, 2 054 являются безработными.

Говорилось и о том, что наличие вакансий в определенной степени «удобно» для руководства этих предприятий и, возможно, сопряжено с коррупционными проявлениями при трудоустройстве. Так как на работу могут принимать лишь тех, кто «отблагодарит» руководителя или будет «век» ему признателен и станет исполнять все, что прикажут. В данном случае работодатель самостоятельно «изыскивает» для себя сотрудников, лишая тем самым безработных возможности трудоустроиться. Кроме того, подобный подбор кадров, как уже сказано, не всегда является прозрачным и объективным. К примеру, КГКП «Павлодарский областной психоневрологический диспансер» за 1,5 года не направлялись сведения по 178 свободным местам работникам, из которых за этот период 155 приняты на работу без направления центра занятости, а 23 места на момент проверки оставались вакантными.

Однако, как было сказано на совещании, до актуализации органами прокуратуры области вопросов по занятости населения, управлением труда региона за 1,5 года привлечено к административной ответственности всего 14 работодателей (в 2015 году – 12 лиц, за 6 месяцев 2016 года – 2).

Сложившаяся ситуация с утаи­ваемыми вакансиями стала возможной, по данным прокуратуры, «из-за безынициативности и бездействия профильного структурного подразделения акимата области в лице управления координации занятости и социальных программ, которое, согласно его положению, должно координировать организацию мероприятий, способствующих занятости населения».

В связи этим, считают сотрудники надзорного органа, перед акимом области необходимо поставить вопрос о проведении ревизии всех имеющихся вакантных рабочих мест в государственных организациях.

Возвращаясь к результатам проверки, следует сказать, что на сегодня внесено 59 актов прокурорского реагирования. По ним 146 должностных работников уже привлечены к административной ответственности, 33 человека – к дисциплинарной. Проведенная работа дает положительные результаты, поскольку все проверенные организации пересмотрели свои подходы к трудоустройству. Более того, мерами прокурорского реагирования обеспечено направление в центры занятости сведений о 473 свободных рабочих местах, 263 человека уже трудоустроены. Этот процесс продолжается. И находится на особом контроле горрайпрокуроров. Но прокурор области считает, что в данном вопросе исполнена лишь часть дела.

– Понимаете, руководители служб, призванных обеспечивать трудоустройство граждан и снижение безработицы, не живут проблемами граждан, – продолжил рассказ Серик Караманов. – У них нет сопереживания создавшейся ситуации по безработице и сочувствия к тем, кто месяцами, чуть ли не ежедневно, как на работу, приходит узнать о наличии свободных мест и уходит ни с чем. А в это время свободные и подходящие вакансии имеются. И на них нередко устраивают близких родственников и друзей. Чтобы этого не было, необходимо создать такой банк данных по вакансиям, чтобы человек не ходил по центрам занятости, а мог в режиме онлайн видеть, в каком районе либо в какой области есть подходящие для него рабочие места, куда он мог бы поехать и поработать. И это не келейный журнал записей списка претендентов и вакансий, а стройная (подчеркну – прозрачная) электронная система, где все видно и где рабочие места открыты для желающих трудиться. Такую программу следует внедрять не только по районам, городам и областям, но и в масштабах республики. Тогда будет реальный эффект снижения не только безработицы, но и проявлений коррупции. И у людей появится выбор найти работу не ту, что предлагают, а по душе.