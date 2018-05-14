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​Заселение в режиме онлайн
Жубаныш Байгуринов, Актобе

В Западно-Казахстанском государственном медицинском университете им. М. Оспанова внедрен сервис электронной подачи документов для заселения студентов в общежития вуза в режиме онлайн. По словам проректора по учебно-воспитательной работе вуза Талгара Абилова, ранее здесь запустили автоматизированную информационную систему «Сириус». Затем ее усовершенствовали, включив в нее модуль, посредством которого студенты могут выбрать общежитие и подать заявку на комнату. В прошлом году места в общежитии № 5 университета были распределены именно по этой системе. Всего в общежитии имеется 406 комнат на 947 мест.

В целом было обработано более 1 000 заявок. Система обеспечивает прозрачность при распределении комнат, исключает прямой контакт с заявителем, а значит, способствует противодействию коррупции. Так, оставив заявку в программе, студенты подписывают онлайн ЭЦП и оплачивают проживание. Затем им остается лишь сфотографировать квитанцию и прикрепить ее. После чего они получают ордер и могут заселиться в общежитие. 

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