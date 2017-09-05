Как сообщил в ходе празднования Национального дня главный инспектор торговли Министерства торговли и индустрии ЦАР Джоахим Коягазомо, в настоящее время в стране ведется планомерная работа по развитию «зеленой» энергетики и, в частности – ВИЭ с целью сохранения хрупкой экосистемы тропических лесов.

– Центрально-Африканская Рес­публика, как и любая другая страна, намерена защищать и мудро распоряжаться хрупкой экосистемой. ЦАР обладает экваториальными густыми влажными лесами на площади 5,4 миллиона гектаров, из которых под управлением и контролем находятся 3,5 миллиона гектаров. Урбанизация привела к исчезновению лесов вокруг крупных городов. Внед­рение ВИЭ крайне необходимо как для развития нашей страны, так и сохранения уникальных тропических джунглей. В этой связи следует отметить, – сказал Джоахим Коягазомо, – что ЭКСПО-2017 является одной из крупнейших мировых площадок для обмена опытом в сфере «зеленой» энергетики.

В ответном слове, произнесенном, кстати, по-французски, ответственный секретарь Министерства образования и науки РК Арын Орсариев выразил уверенность в том, что разработки и достижения стран-участниц ЭКСПО-2017 будут полезны как для Казахстана, так и для развития мировой экономики, а также сохранения окружающей среды.

– Тема «Энергия будущего» очень важна для мирового сообщества, перед которым стоит проблема не только сокращения энергетических ресурсов, но и загрязнения окружающей среды. В 2013 году Казахстан принял концепцию перехода к «зеленой» экономике. В целом мы намерены ежегодно инвестировать средства в «зеленую» модернизацию в размере 2 процентов от ВВП, – сообщил ответственный секретарь.

Завершая выступление, Арын Орсариев подчеркнул, что Казахстан заинтересован в углублении и расширении целевого и экономического сотрудничества с Центральной Африкой. Также была выражена уверенность в том, что Национальный день Центрально-Африканской Республики откроет новые возможности для расширения двусторонних межправительственных отношений.

Экспозиция ЦАР находится в Africa Plaza, где представлено 21 государство. В рамках ЭКСПО-2017 эта страна демонстрирует новейшие разработки в сфере альтернативных источников энергии. Посетители выставки также могут познакомиться с историей и культурой Центрально-Африканской Республики.