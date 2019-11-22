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​Защищать интересы, усиливать ответственность
Лаура Тусупбекова

Как отметил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ) направлен на реализацию

Орхусской Конвенции о доступе к информации.

– Казахстан обязан принимать меры по постепенному внедрению системы кадастров или регистров загрязнения для сбора и распространения информации о ежегодных объемах опасных химических веществ и загрязнителей, выбрасываемых в воздух, сбрасываемых в воду и почву, отходов с промышленных объектов и других источников. Регистр ­выбросов и переноса загрязнителей предостав­ляет исчерпывающую информацию о потенциально опасных вещест­вах и отвечает на следующие вопросы: кто осуществляет выбросы потенциально опасных химических веществ, сколько их выбрасывается и в течение какого времени, – пояснил Маг­зум Мирзагалиев.

По его словам, сегодня уже принимаются меры по обеспечению доступности населению информации о состоянии окружающей среды. Запущено мобильное приложение AirKz, для информирования общественности акима­тами областей ведется работа по установлению LED-экранов.

– Вместе с тем эта информация носит агрегированный характер. Наличие такого инструмента, как РВПЗ, позволит предоставлять населению данные по выбросам в разрезе предприятий, – констатировал министр.

Протокол о РВПЗ охватывает 64 вида деятельности. В их числе производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива, металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие объекты, добыча руд, нерудных ископаемых, природного газа, строительная промышленность и другие. Также протокол включает данные по 86 загрязняющим веществам, таким как метан, окись и диоксид углерода, хром, медь. В Казахстане, по данным министра, из этого перечня существует 32 вида деятельности и 26 – загрязняющих веществ.

При этом Магзум Мирзагалиев отметил, что в 2018 году в Казах­стане общий объем загрязняющих веществ составил 2,5 млн тонн, а регистр выбросов ведется на бумажных носителях.

– С ратификацией протокола мы планируем автоматизировать процесс предоставления данных. Подведомственной организацией министерства разработан веб-портал РВПЗ, который в следую­щем году планируется ввести в эксплуатацию, – сообщил он.

В ходе обсуждения документа сенатор Андрей Лукин озаботился двумя нюансами. Так, депутат интересуется, не противоречит ли протокол интересам экономи­ческой безопасности нашей страны, ведь в случае его ратификации Казахстан попадает во Всемирный обзор за выбросами, который позволит контролировать нашу страну по данному вопросу. Второе, что беспокоит сенатора, – невнятность стоимости информации по выбросам. В документе сказано, что размер выплат за предоставленную информацию должен быть «разумным».

– Но слова «разумная цена» не подлежат однозначному измерению, оценке и автоматически и однозначно повлекут за собой варьирование стоимости. Может быть, отказаться от взыскания такой платы либо рассмотреть воп­рос по ее статистическому измерению, – предложил Андрей Лукин.

По словам Магзума Мирзагалиева, документ однозначно не противоречит экономическим интересам нашей страны, так как речь идет о защите экологии именно нашей страны и доступе к экологической информации именно для наших граждан. За последние годы, констатировал министр, экологическая информация весьма востребована.

– Граждане нашей страны будут иметь доступ к онлайн-режиму по любому из предприя­тий первой категории, которых у нас 2 200. Если же какая-либо информация конфиденциальна, то в этом случае мы можем ограничить доступ к информации, – сказал он.

Что касается нормы о «разумных» ценах за информацию, то министр подчеркнул – Казахстан не планирует продавать эту информацию, она будет предоставляться бесплатно.

– Создан веб-сайт на грантовые средства от ООН, он уже функционирует. На поддержание веб-сайта ежегодно будет выделяться государством 5–7 миллио­нов тенге, – сказал он.

Согласно повестке, после рассмотрения в двух чтениях Сенат принял поправки по вопросам физкультуры и спорта. Как отметила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, документом предусматривается защита интересов чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр при присуж­дении более высокого спортивного результата, а также соблюдаются потребнос­ти чемпионов и призеров Паралимпийских игр при получении жилья от местных исполнительных органов.

Предлагается процедура выдачи жилья чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр за счет средств местных бюджетов.

Нововведение закрепляет основания предоставления чемпионам и призерам жилья в аренду из коммунального жилищного фонда местного исполнительного органа, а по истечении 10 лет получения его в собственность. При этом в случае смерти чемпио­нов и призеров мировых первенств депутатами предложено учесть интересы их наследников для получения данного жилья в собственность.

Среди новелл закона – образование корпоративного фонда – единого оператора, призванного оказывать благотворительную помощь в области физической культуры и спорта, закрепление деятельности Национального сурдлимпийского движения и Национального сурд­лимпийского комитета, а также наделение Национального паралимпийского комитета государственным заданием.

Как уже было сказано, законом серьезно ужесточаются антидопинговые меры. Как отметил сенатор Владимир Волков, необходимость таких мер назрела давно и подтверждение тому – статистика. С 2014 года 116 казахстанских спортсменов и 1 тренер по 29 видам спорта находятся или находились в дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

– Я уверен, что те, кто украли надежду у нынешнего и будущего поколений спортсменов, должны понести ответственность за это. И очень жаль, что пока только административную. От их действий прежде всего страдают чистые спортсмены и страдает имидж государства, – считает депутат.

Так, для участия в летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне 115 казахстанскими спортсменами было завоевано 105 лицензий по 25 видам спорта. Для участия в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро 104 казахстанских спортсмена завоевали 104 лицензии по 26 видам спорта. На сегодня для участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио завоевано всего... 28 лицензий по 12 видам спорта. Хотя в этот же период при подготовке к предыдущим подобным соревнованиям их было 50. Да, до начала токийских игр есть еще время – 6 месяцев, и есть еще квалификационные соревнования для участия в них, одним словом, отбор продолжается.

– Но соревнования для отбора на Олимпийские игры имеют свою строгую цикличность. Увидим ли мы спортсменов-казахстанцев в достаточном количестве на Олимпийских играх в Токио, или это будут лишь одни спортивные функционеры, и не связано ли такое малое количество лицензий с допингом? – спросил сенатор.

Актоты Раимкулова прежде всего сообщила, что лицензион­ный период продлится до июля 2020 года. И лицензии будут выдаваться по рейтинговым очкам, которые набирают наши национальные сборные, итоги будут подводиться в июле 2020 года. Действительно, в аналогичный период при подготовке к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро сборные имели 45–46 лицензий. Но время еще есть. Кроме того, по боксу, где традиционно наша страна получает больше всего лицензий, лицензионные рейтинговые турниры будут проводиться с 4 по 14 февраля в Китае. Это будет континентальный турнир. Кроме того, в мае в Париже будут проводиться Всемирные игры, на которых разыграют лицензии по боксу.

– Эти два турнира будут основными, – сказала министр.

Что касается легкой атлетики, то допинговые скандалы, к сожалению, сыграли свою негативную роль. Ранее по этому виду спорта Казахстан брал до 20 лицензий. Сегодня из тех лицензий, которые мы имели возможность получить, наша страна имеет права только на две – одну для мужчин и одну для женщин.

– Поэтому нормы закона будут способствовать тому, чтобы ситуа­ция улучшалась, – сказала Актоты Раимкулова, заметив, что если в нашей стране за прием допинга предполагается административное наказание, то в Германии, Австрии, России, Финляндии уже ввели уголовное наказание за применение допинга.

Также на пленарном заседании сенаторы ратифицировали поправки в Соглашение между Казахстаном и Кыргызстаном о пунктах пропуска через госграницу и Соглашение о сотрудничестве в рамках СНГ по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий. 

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