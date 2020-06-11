Защищать права потребителей "здесь и сейчас" планируют в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Сенат Парламента РК на пленарном заседании принял поправки по вопросам защиты прав потребителей, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Как отмечал ранее министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, согласно поправкам, вводится трехступенчатая система рассмотрения жалоб.
Первый уровень – рассмотрение жалобы продавцом самостоятельно либо через институты досудебного урегулирования споров.
"Основной целью создания данного института является восстановление нарушенных прав, возмещение морального и материального ущерба потребителю с минимальной затратой времени и ресурсов по принципу "здесь и сейчас". При этом в рамках досудебного урегулирования спора приоритет инициативы остается за потребителем", – пояснил министр.
Второй уровень – направление жалобы в уполномоченный орган.
"Согласно результатам социсследования, 64% населения не отстаивают свои права "из-за безнаказанности недобросовестных предпринимателей". В этой связи уполномоченный орган наделяется функцией государственного контроля с применением административных мер. Эти меры будут применяться в отношении недобросовестных продавцов, отказавшихся самостоятельно устранить нарушения. В то же время до применения санкций уполномоченный орган еще раз предложит продавцу устранить нарушения в добровольном порядке", – сказал Бахыт Султанов.
Третий уровень – подача жалобы в суд, которая должна применяться только в особо спорных случаях.
"Последовательное и своевременное истребование потребителем своих прав посредством первых двух уровней приведет к снижению нагрузки на судебные органы. Мы хотим создать систему, в которой права потребителей будут защищены с минимальными издержками времени, денег и нервов", – добавил министр.