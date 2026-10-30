Защищая внешние рубежи государств СНГ

Общество
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Вчера в Астане состоялось 93-е заседание Совета командующих Пограничными войсками. В мероприятии приняли участие делегации пограничных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

фото предоставлено пресс-службой КНБ РК

К работе присоединились представители Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками, Антитеррористичес­кого центра государств – участников СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступ­лений на территории государств – участников СНГ.

Также присутствовали делегаты Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ, Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ, Объединенного штаба и Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности, Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества. Перед началом заседания главы делегаций возложили цветы к подножию архитектурно-мемориального комплекса «Родина-мать», посвященного защитникам Отечества.

Открыл заседание председатель Совета командующих Пограничными войсками, первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. В ходе встречи зачитали приветственную речь от имени председателя КНБ РК генерал-лейтенанта национальной безопасности Ермека Сагимбаева и заместителя Генерального сек­ретаря СНГ Нурлана Сейтимова.

Выступающие акцентировали внимание на ведущей роли Совета командующих Пограничными войсками в укреплении пограничной безопасности и пресечении трансграничной преступности на внешних границах государств Содружества. Участники рассмотрели обстановку, складывающуюся на внешних границах, заслушав информацию руководителей пограничных ведомств, взаимодействующих органов Содружества и рабочих структур международных организаций.

Председатель Координационной службы СКПВ генерал-полковник Александр Манилов доложил о проведенных в этом году мероприятиях, в том числе по вопросам многостороннего пограничного сотрудничества и реализации согласованной пограничной политики. Он подчеркнул, что высшими органами Содружест­ва были утверждены три межгосударственных документа, разработанных по инициа­тиве СКПВ, которые позволяют расширить практическое взаимодействие пограничных ведомств государств – участников СНГ.

Кроме того, обсуждены итоги участия в реализации Программы сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026–2028 годы и Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы. Стороны рассмотрели состоявшиеся совместные специальные пограничные операции и порядок их организации в 2027 году, вопросы научно-исследовательской и кадровой деятельности, сотрудничества международных ветеранских организаций и результаты проведения Спартакиады СКПВ.

Отдельным решением утверж­дено Обращение Совета командующих Пограничными войсками в связи с 35-летием со дня его образования. Одним из мероприятий, приуроченных к этой дате, станет Международная молодежная военно-спортивная игра «Зарница на границе».

По итогам заседания принято 17 решений, направленных на укрепление пограничной безопасности на внешних границах Содружества и развитие взаимодействия пограничных ведомств.

#Астана #безопасность #заседание #СНГ #Совет командующих Пограничными войсками

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