Защищая внешние рубежи государств СНГ

Вчера в Астане состоялось 93-е заседание Совета командующих Пограничными войсками. В мероприятии приняли участие делегации пограничных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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