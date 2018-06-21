Защищающий детей от вредной информации закон принял Сенат

Общество
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Лаура Тусупбекова
На пленарном заседании Мажилиса Сенат принял закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" с сопутствующими поправками, сообщает корреспондент Кazpravda.kz.

Как отмечал ранее один из разработчиков документа депутат Мажилиса Бекболат Тлеухан, закон разработан в связи с необходимостью приоритетного обеспечения защиты прав ребенка в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, направленными на обеспечение информационной безопасности детей, в том числе закрепленными в ратифицированной РК Конвенции ООН по правам ребенка.

"Актуальность принятия данного закона объясняется особой уязвимостью детей, которые в условиях интенсивного развития новых информационных технологий в наибольшей степени подвержены негативному информационному воздействию", – пояснил депутат.

Причиной разработки документа, отметил депутат, послужило то, что информация, распространяемая в СМИ, Интернете, электронных и иных аудиовизуальных сообщениях и материалах, все чаще оказывает на детей психотравмирующее влияние, побуждает к агрессивному, жестокому, антиобщественному поведению.

"Сложившемуся положению способствуют существенные проблемы в законодательном урегулировании правовых гарантий обеспечения защиты нравственности и здоровья детей при распространении информационной продукции", – отметил депутат.

Закон предусматривает закрепление критериев к содержанию информационной продукции, предназначенной для разных возрастных групп детей с учетом их психофизиологических особенностей. Всего предусматриваются 6 категорий информационной продукции для детей, которой присваивается знак возрастной категории до 6 лет, старше 6 лет, 12-, 14-, 16-летнего возраста.

Законом вводятся специальные требования к распространению информационной продукции, предназначенной для детей, касающиеся нанесения знака возрастной категории на информационную продукцию, использования административных, технических, программных средств или иных способов ограничения доступа детей к информации, распространяемой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Интернет.

Кроме того, в законе закреплены механизмы проведения экспертизы информационной продукции, осуществляемой экспертами и экспертными организациями на основе договора с ее собственниками для отечественной информационной продукции или распространителями для информационной продукции, ввозимой в страну. Вводится институт "аккредитации" экспертов и экспертных организаций, устанавливаются требования к ним.

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