Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к народу с программным документом, который определяет развитие нашего государства.
В Послании отчетливо прослеживается курс на усиление социальной ориентированности государственной политики, где главным критерием становится качество жизни и благополучие граждан. Особый акцент сделан на повышении доходов населения, в частности увеличении минимальной заработной платы до 110 тыс. тенге с 1 января 2027 года, модернизации системы социальной поддержки и переходе к более адресной помощи с учетом реального материального положения каждой семьи.
Важным направлением становится масштабное развитие социальной инфраструктуры: строительство и модернизация больниц, детских медучреждений, школ, в том числе инклюзивных, расширение возможностей реабилитации и повышение доступности качественной медицинской помощи. Таким образом, государство последовательно переходит от решения отдельных проблем к формированию комплексной системы, ориентированной на защиту интересов человека, поддержку семьи, развитие человеческого капитала и обеспечение равных возможностей для каждого гражданина.
Глава государства отметил, что вопросы инклюзивного образования в стране требуют особого внимания, и поручил Правительству совместно с акиматами регионов принять комплексные меры.
Сегодня в Актюбинской области проживают почти 10 тыс. несовершеннолетних с особыми образовательными потребностями. И как ни горько это осознавать, анализ ежегодной динамики свидетельствует об увеличении их числа.
В регионе проводится системная работа, направленная на обеспечение качественного образования и комплексного сопровождения детей с особыми образовательными потребностями. В настоящий момент 33 организации обеспечивают специальную психолого-педагогическую поддержку таких ребят. Это психолого-медико-педагогические консультации, кабинеты психолого-педагогической коррекции, специальные школы и детские сады, реабилитационный центр, центр поддержки детей с аутизмом и оздоровительный лагерь. Кстати, для организации летнего отдыха в регионе функционирует инклюзивный лагерь «Күншуақ», не имеющий аналогов в стране.
В нынешнем году при специальной коррекционной школе построена дополнительная пристройка на 150 мест. Проведен капитальный ремонт специальных школы и детского сада, укреплена их материально-техническая база. При поддержке АО «Самрук-Қазына» в десяти общеобразовательных организациях открыты 20 кабинетов поддержки инклюзивного образования. За счет средств местного бюджета приобретено 1 400 GPS-трекеров для детей с расстройствами аутистического спектра.
Государство проводит системную работу по развитию инфраструктуры специального и инклюзивного образования. За счет средств, полученных в рамках возврата незаконно приобретенных активов, в Актобе ведется строительство детского сада на 300 мест для малышей с особыми образовательными потребностями.
Решаются и кадровые вопросы. В Высшем гуманитарном колледже с 2026⁄2027 учебного года начата подготовка дефектологов-логопедов. Уже принято 100 человек. В 23 организациях технического и профессионального образования 152 студента с особыми потребностями обучались по госзаказу по специальностям «портной», «парикмахер», «мастер отделочных работ» и другим.
Одной из приоритетных задач остается обеспечение стопроцентного охвата детей с особыми образовательными потребностями качественным психолого-педагогическим сопровождением. В этом году планируется открыть 30 кабинетов поддержки инклюзивного образования и два филиала кабинетов психолого-педагогической коррекции. Особое внимание будет уделено созданию доступной и комфортной образовательной среды: долю дошкольных организаций, обеспечивающих условия для инклюзивного образования, планируется довести до 95%, а организаций среднего образования – до 100%. Кроме того, будут организованы обучающие курсы для родителей с целью ознакомления их с современными методами психологической коррекции и поддержки особенных детей.
Безусловно, создание условий для полноценного развития, обучения и социальной адаптации маленького казахстанца – это не только задача госорганов, это наша общая ответственность. Ни один ребенок, независимо от состояния здоровья и жизненных обстоятельств, не должен оставаться без поддержки, заботы и возможности реализовать свой потенциал.