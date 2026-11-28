фото из личного архива А.Нуркеевой

В Послании отчетливо прослеживается курс на усиление социальной ориентированнос­ти государственной политики, где главным критерием становится качество жизни и благополучие граждан. Особый акцент сделан на повышении доходов населения, в частнос­ти увеличении минимальной заработной платы до 110 тыс. тенге с 1 января 2027 года, модернизации систе­мы социальной поддержки и переходе к более адресной помощи с учетом реального материального положения каждой семьи.

Важным направлением становится масштабное развитие социальной инфраструктуры: строительство и модернизация больниц, детских медучреждений, школ, в том числе инклюзивных, расширение возможнос­тей реабилитации и повышение доступности качественной медицинской помощи. Таким образом, государство последовательно переходит от решения отдельных проблем к формированию комплексной системы, ориен­тированной на защиту интересов человека, поддержку семьи, развитие человечес­кого капитала и обеспечение равных возможнос­тей для каждого гражданина.

Глава государства отметил, что вопросы инклюзивного образования в стране требуют особого внимания, и поручил Правительству совместно с акиматами регио­нов принять комплексные меры.

Сегодня в Актюбинской области проживают почти 10 тыс. несовершеннолетних с особыми образовательными­ потребностями­. И как ни горько это осознавать, анализ ежегодной динамики свидетельствует об увеличении их числа.

В регионе проводится сис­темная работа, направленная на обеспечение качест­венного образования и комплексного сопровождения детей с особыми образовательными потребностями. В настоящий момент 33 организации обеспечивают специальную психолого-педагогическую поддержку таких ребят. Это психолого-медико-педагогические консультации, кабинеты психолого-педагогичес­кой коррекции, специальные школы и детские сады, реабилитационный центр, центр поддержки детей с аутизмом и оздоровительный лагерь. Кстати, для организации летнего отдыха в регионе функ­ционирует инклюзивный лагерь «Күншуақ», не имеющий аналогов в стране.

В нынешнем году при специальной коррекционной школе построена дополнительная пристройка на 150 мест. Проведен капитальный ремонт специальных школы и детского сада, укреп­лена их материально-техническая база. При поддержке АО «Самрук-Қазына» в десяти общеобразовательных организациях открыты 20 кабинетов поддержки инклюзивного образования. За счет средств местного бюджета приобретено 1 400 GPS-трекеров для детей с расстройствами аутистического спектра.

Государство проводит сис­темную работу по развитию инфра­структуры специального и инклюзивного образования. За счет средств, полученных в рамках возврата незаконно приобретенных активов, в Актобе ведется строительство детского сада на 300 мест для малышей с особыми­ образовательными потребностями.

Решаются и кадровые вопросы­. В Высшем гуманитарном колледже с 2026⁄2027 учебного года начата подготовка дефектологов-логопедов. Уже принято 100 человек. В 23 организациях техничес­кого и профессионального образования 152 студента­ с особыми потребнос­тями обучались по госзаказу по специальнос­тям «портной», «парикмахер», «мастер отделочных работ» и другим.

Одной из приоритетных задач остается обеспечение стопроцент­ного охвата детей с особыми образовательными потребностями качественным психолого-педагогическим сопровождением. В этом году планируется открыть 30 кабинетов поддержки инклюзивного образования и два филиала кабинетов психолого-педагогической коррекции. Особое внимание будет уделено созданию­ доступной и комфорт­ной образовательной среды: долю дошкольных организаций, обеспечивающих условия для инклюзивного образования, планируется довести до 95%, а организаций среднего образования – до 100%. Кроме того, будут организованы обучающие курсы для родителей с целью ознакомления их с современными методами психологичес­кой коррекции и поддержки особенных детей.

Безусловно, создание условий для полноценного развития, обу­чения и социальной адаптации маленького казахстанца – это не только задача госорганов, это наша общая ответственность. Ни один ребенок, независимо от сос­тояния здоровья и жизненных обстоятельств, не должен оставаться без поддержки, заботы и возможности реали­зовать свой потенциал.