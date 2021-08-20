Защита для ослабленных

Вакцину Vero Cell, произведенную китайской компанией Sinopharm, доставили в Карагандинский регион на этой неделе. 17 августа ее распределили по прививочным пунктам облас­ти, где стали использовать по назначению. Первыми право привиться от коронавирусной инфекции новым импортным препаратом получили пациенты поликлиники № 1 города Караганды. В первую очередь ее ждали люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Считается, что китайская вакцина Vero Cell переносится легче, чем, например, российский «Спутник V».

– По рекомендации управления здравоохранения новая вакцина предназначена для пенсионеров и других граждан, которые состоят на диспансерном учете с заболеваниями почек, сердечно-сосудистой, нервной системы, сахарным диабетом, – пояснила представитель поликлиники № 1 Караганды Раиса Бектемирова. – Почему именно для них? Потому что здоровье диспансерных больных ослаб­лено, а китайская вакцина считается облегченной.

Препарат Vero Cell – это инактивированная вакцина, в основе которой лежит стандартная технология: ту часть вируса, которая может вызвать заболевание, убивают, но при этом сохраняют его способность вызывать в организме человека выработку антител. Китайская вакцина, одобренная Всемирной организацией здравоохранения, предназначена для иммунизации взрослого населения.

– Вакцина Vero Cell хранится в холодильнике при температуре плюс 2–8 градусов и не нуждается в размораживании, как, например, «Спутник V», – отметила Раиса Бектемирова. – В одном флаконе содержится две дозы препарата, и поэтому мы прививаем одновременно сразу двух человек. Вскрытую ампулу с вакциной нельзя долго хранить, ее следует использовать в течение 15 минут.

Китайский препарат, как и его предшественники, двухфазный. Второй укол пациенту делают спустя 21–28 дней после первого. Эффективность вакцины от Sinopharm составляет 79,3%. Это значит, что привитый человек может заразиться COVID-19, но, как отмечает производитель, Vero Cell на 100% предот­вра­щает среднюю и тяжелую форму течения коронавирусной инфекции.

На сегодня в Карагандинской области первым компонентом вакцинировано более 449 тыс. человек, двумя – более 340 тыс. жителей региона. По этому показателю регион занимает пятое место в республике. Подавляющая часть населения получила прививки препаратом «Спутник V», который выпускают на Карагандинском фармацевтическом комплексе.