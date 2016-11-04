​Защита от насилия

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Анна ВЕГЕЛЬ

Вопросы противодействия бытовому насилию в Министерстве внутренних дел называют одними из основных в своей работе. Этой проблеме полицейские совместно с заинтересованными государственными органами в последние годы уделяют особое внимание, и здесь, как и в предупреждении многих других видов преступлений, важное значение имеет профилактика.

По словам председателя Комитета административной полиции МВД РК Игоря Лепехи, со времени принятия в 2010 году Закона «О профилактике бытового насилия», сотрудниками ОВД вынесено более 260 тыс. защитных предписаний, судами установлено 22,5 тыс. особых требований к поведению правонарушителей. А в целом отмечается ежегодное снижение уровня бытовой преступности в среднем на 10%. Если в 2010 году всего было зарегистрировано 745 таких преступлений, то по итогам 2015 года этот показатель снизился на 37,3%.

На основе анализа проблемных вопросов реализации закона, а также в целях его совершенствования в 2014 году в Закон «О профилактике бытового насилия» и в апреле 2016 в Кодекс об административных правонарушениях были внесены изменения и дополнения. Так, участковые и инспекторы полиции по делам несовершеннолетних были наделены полномочиями по самостоятельному вынесению защитных предписаний, что позволило обеспечить своевременную защиту потерпевшего.

Введена новая мера административно-правового воздействия в виде запрета лицу, совершившему бытовое насилие, проживать, говоря образно, под одной крышей с потерпевшим, если у него есть другое жилище. Приняты нормы, позволяющие потерпевшим получать социальную помощь независимо от места проживания. Кроме того, в рамках закона была установлена ответственность за нарушение защитных предписаний и особых требований, а также за совершение противоправных действий в семейно-бытовой сфере.

– Наряду с этим были приняты организационно-практические меры, направленные на профилактику бытового насилия – рассказывает И. Лепеха, – например, ежегодно при поддержке НПО в период с 25 ноября по 10 декабря на территории страны проводится республиканская акция «16 дней без насилия в отношении женщин». Ее основная цель – повышение правовой грамотности граждан. При необходимости они получают юридические консультации, узнают об имеющихся в регионах кризисных центрах и телефонах доверия. В проведении акции участвуют сотрудники полиции, представители местных исполнительных и государственных органов, комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при акиматах областей, неправительственные организации и волонтеры.

Большую роль в поддержке и реабилитации жертв бытового насилия играют кризисные центры. На сегодняшний день МВД активно сотрудничает с 28 такими центрами, 17 из них имеют приюты. Здесь оказывают психологическую и юридическую помощь, содействуют решению социальных вопросов женщин. Сотрудники центра помогают полицейским и в их профилактической работе с населением.

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