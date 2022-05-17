Защита прав человека – важный элемент конституционной реформы

О значимости новых поправок в Конституцию РК высказалась заместитель директора КИСИ при Президенте РК Алуа Жолдыбалина в ходе круглого стола.

"Поправки в Конституцию предполагают и существенное усиление правозащитных механизмов. При этом гарантии и механизмы защиты прав человека, а также статус таких правозащитных институтов, как Уполномоченный по правам человека и Конституционный суд, закрепляются на самом высшем уровне - в Конституции. Защита прав человека главная задача Уполномоченного по правам человека, Генерального прокурора. Они на основе обращения и жалоб граждан, которые сталкиваются с беззаконием, несовершенством законодательства будут обращаться напрямую в Конституционный суд с просьбой рассмотреть соответствие законов, подзаконных актов на предмет соответствия Конституции", – сказала Алуа Жолдыбалина.