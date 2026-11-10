Защита собственности и договорных обязательств

В Послании народу Казахстана Глава государства озвучил инициативу по разработке нового Гражданского кодекса. Поддерживаю данное решение, поскольку институты собственности и договорных обязательств составляют основу стабильных гражданских и экономических отношений.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Право собственности — это не только возможность владеть имуществом, но и уверенность человека в том, что его законные интересы защищены государством.

Каждый день граждане совершают сделки с недвижимостью, приобретают автомобили, передают имущество по наследству, оформляют займы и заключают различные договоры. Во всех этих случаях важна не только процедура оформления сделки, но и гарантии правовой защиты её участников.

Например, при приобретении недвижимости человек рассчитывает, что его право собственности будет надлежащим образом защищено, а условия договора будут иметь однозначное юридическое значение. Аналогичные гарантии необходимы и при передаче имущества по наследству, исполнении долговых обязательств и разрешении имущественных споров.

Поэтому при разработке нового Гражданского кодекса необходимо обеспечить последовательное регулирование отношений собственности, защиту добросовестных участников сделок и эффективные механизмы восстановления нарушенных прав.

Убеждена, что сильная система защиты собственности является одним из важнейших условий правовой стабильности, экономической уверенности граждан и устойчивого развития страны.