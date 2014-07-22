Защита Тажаякова обжалует решение суда присяжных

Защита казахстанского студента Азамата Тажаякова намерена обжаловать решение суда присяжных, признавшего его виновным по делу о воспрепятствовании следствию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

"По информации нашего консульства в Нью-Йорке, защита Азамата Тажаякова намерена обжаловать решение суда присяжных, признавшего его виновным по делу о воспрепятствовании следствию. Адвокат Азамата Тажаякова должен подать апелляцию до 27 августа 2015 года", – указывается в сообщении пресс-службы.

Ответ по апелляции должен быть предоставлен не позднее 22 сентября.

"Министерство иностранных дел внимательно следит за судебным процессом над нашими гражданами А. Тажаяковым и Д. Кадырбаевым. Консул РК в Нью-Йорке принимает участие во всех судебных заседаниях в качестве наблюдателя", – отмечается в сообщении.

Напомним, 20-летний Тажаяков был признан виновным по обоим пунктам обвинения. Первый пункт (препятствование отправлению правосудия) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, второй (сговор с целью препятствования отправлению правосудия) – на срок до 5 лет. Таким образом, ему грозит до 25 лет лишения свободы.

Оглашение приговора назначено на 16 октября этого года.