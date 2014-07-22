Защита Тажаякова обжалует решение суда присяжных

Политика
Айнур Курамысова
Фото с сайта golos-ameriki.ru

Защита казахстанского студента Азамата Тажаякова намерена обжаловать решение суда присяжных, признавшего его виновным по делу о воспрепятствовании следствию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел РК. 

"По информации нашего консульства в Нью-Йорке, защита Азамата Тажаякова намерена обжаловать решение суда присяжных, признавшего его виновным по делу о воспрепятствовании следствию. Адвокат Азамата Тажаякова должен подать апелляцию до 27 августа 2015 года", – указывается в сообщении пресс-службы. 

Ответ по апелляции должен быть предоставлен не позднее 22 сентября. 

"Министерство иностранных дел внимательно следит за судебным процессом над нашими гражданами А. Тажаяковым и Д. Кадырбаевым. Консул РК в Нью-Йорке принимает участие во всех судебных заседаниях в качестве наблюдателя", – отмечается в сообщении. 

Напомним, 20-летний Тажаяков был признан виновным по обоим пунктам обвинения. Первый пункт (препятствование отправлению правосудия) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, второй (сговор с целью препятствования отправлению правосудия) – на срок до 5 лет. Таким образом, ему грозит до 25 лет лишения свободы. 

Оглашение приговора назначено на 16 октября этого года.

Популярное

Все
Конституция в контексте развития образования и науки
Курс на зимнюю Азиаду
Английский акцент казахстанского футбола
Вклад в зеленый фонд Астаны
«Семей» диктует правила в Алматы
Состязания в Рабате
Обеспечить транспортную доступность
С упором на орошение
С ветерком до Кайынды
Ветер сорвал кровлю и трубу
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Шампунь на тротуары не жалели
Барьер взят!
В Астане наградили юных журналистов
Главный ориентир – достойный и безопасный труд
Душа народа – в струнах домбры
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Sardar: мифология и технологии
«Сириус» в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
В Астане проходит Региональный экологический саммит
Годами в бегах
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Стартует пляжная Азиада
Серебряный финал в Ордосе
Выстроить систему водной безопасности
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
Землетрясение в Японии сместило земную кору на 8 см
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Юниорская сборная Казахстана доминирует в азиатском отборе на ЧМ по теннису
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Лидеры стран Персидского залива встретятся в Саудовской Ара…
О новой Конституции рассказал спикер Мажилиса на заседании …
Крупный бизнес объединился с партией AMANAT
Во Вьетнаме новый премьер-министр

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]