Спорт
Защита Уфимцева

В этот день состоялось открытие посвященной А. Уфимцеву мемориальной доски на здании городского шахматного клуба, который он в свое время возглавлял 13 лет. Анатолий Гаврилович ушел из жизни в 2000 году, но оставил большой след в истории.

В церемонии открытия мемориальной доски принял участие аким области Нуралы Садуакасов, президент областной федерации шахмат. Затем последовали торжественное собрание спортивной общественности в областном Доме дружбы, шахматный блиц-турнир «Защита Уфимцева» и ­командный турнир «Белая ладья» среди школьных команд области на призы ТОО «Цветная». И при этом все, кто знал Анатолия Гавриловича, вспоминали шахматного гения, волею причудливой судьбы оказавшегося в провинциальном Костанае и сделавшего город известным среди знатоков и любителей игры, воспитавшего десятки сильных шахматистов. 

О феномене его личности мне много рассказывал кандидат исторических наук Валерий Вишниченко, вице-президент областной федерации шахмат, долго общавшийся с Уфимцевым.

Анатолий Гаврилович родился в Омске в семье профессионального военного. Отец был штабс-капитаном, артиллеристом, воевал на германском фронте, впоследствии – в армии Тухачевского. В 1937 году был репрессирован, реа­билитирован же лишь посмертно в 1956-м. Мать – учитель музыки. 

Играть в шахматы Анатолий научился в раннем возрасте. Первые уроки преподал отец, который был чемпионом Омска. Уже в 13 лет юный Уфимцев во Всесибирском шахматном турнире взрослых в Ново-Николаевске (ныне Новосибирск) показал сенсационный результат – 10 из 10 возможных очков. 

Тогда о нем заговорили как о шахматном вундеркинде. В историю же мировых шахмат Анатолий Гаврилович вошел в 30-е годы, прежде всего как общепризнанный теоретик, автор всемирно известной дебютной системы, получившей в окончательном варианте название «Защита Пирца-Уфимцева». Сегодня она в арсенале всех сильнейших шахматистов современности. 

В свое время Высшая квалификационная комиссия Шахматной федерации СССР присвоила этому дебютному началу название «Защита Уфимцева». На вопрос, почему к нему спустя 10 лет «прис­тегнули» имя югославского гроссмейстера Пирца, Анатолий Гаврилович деликатно отвечал примерно так: «У меня на этот счет сомнений нет, я спокоен. У шахматной истории их тоже не должно быть. Она ведь знает все».

Профессионально шахматами он не занимался. После окончания Омского аэрофотогеодезического техникума, а затем Омского государственного пединститута служил геодезистом. Участвовал в выполнении оборонных заданий, работая старшим инженером Московского аэрогеодезического предприятия. Принимал участие в составлении единой геодезической сети Советского Союза, а впоследствии и атласа Кустанайской области. 

С 1945 года работал в Кустанае экономистом, а затем – заместителем начальника планового отдела облисполкома. Последние 10 лет, перед уходом на пенсию в 1974 году, был начальником планово-экономического отдела управления «Кустанайэнерго». Так что неоспорим его вклад и в развитие экономики области. 

Анатолий Гаврилович встречался со многими знаменитыми шахматистами. Среди них чемпио­ны мира В. Смыслов, М. Таль, Т. Петросян и Б. Спасский, именитые классики П. Керес, С. Флор, А. Лилиенталь, И. Болеславский, Д. Бронштейн и многие другие. В активе Уфимцева победы над Смысловым, Флором, Болеславским, Петросяном. Он был пятикратным победителем 

шахматных турниров Средней Азии и Казах­стана, чемпионом Омска, Челябинска, Свердловской и Челябинской областей, «бронзовым» призером последнего чемпионата СССР по переписке, 11-кратным чемпионом Казахстана и 4-кратным чемпионом Кустанайской области, причем последний раз он это звание завоевал, когда ему было без малого 85 лет. 

Вершиной своих спортивных достижений Уфимцев считал участие в XV чемпионате СССР, состоявшемся в Ленинграде в 1947 году (11-е место при 20 участниках). Он был удостоен звания международного мастера по переписке, мастера спорта СССР, судьи всесоюзной категории. 

Войдя в мировую шахматную элиту, он на протяжении десятилетий оставался скромным, интеллигентным, мудрым человеком, не требовавшим к себе повышенного внимания. Его роль в становлении Костанайской шахматной школы сложно переоценить. Непререкаемый авторитет, педагогический талант, профессиональный «разбор полетов» после каждого серьезного турнира неуклонно способствовали профессиональному росту шахматистов. 

Во многом благодаря «университетам» Уфимцева, Петр Костенко стал, например, не только чемпионом области и трехкратным чемпионом Республики Казахстан, но и первым в истории Костанайской области международным гроссмейстером по шахматам. 

Достойным памятником Анатолию Гавриловичу стал замечательный шахматный клуб, которому присвоено его имя. Благодаря областной федерации шахмат он сегодня имеет и официальный статус, и целевое финансирование, и штаты, и современный облик. 

В обновленном, одном из лучших клубов страны побывали чемпионы мира по шахматам Анатолий Карпов и Борис Спасский. Ежегодно здесь проходит шахматный мемориал Уфимцева. Нынче он, не исключено, обретет статус международного. 

Валерий ВЕДЕНКО, Костанай, vedenko@kazpravda.kz

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