Защити себя от вируса

Лечение от коронавирусной инфекции получают 1 475 астанинцев. В большинстве это те, кто ранее не болел КВИ и не вакцинировался.

По словам главного государственного санитарного врача Нур-Султана Сархат Бейсеновой и руководителя столичного управления общественного здравоохранения Тимура Муратова, основная причина роста заболеваемости коронавирусной инфекцией – снижение доли людей, имеющих иммунитет против COVID. Другими словами, уменьшилось число вакцинированных граждан и тех, кто переболел за последние полгода и имеет высокий уровень антител. Тяжелее всего заболевание протекает у беременных женщин, детей дошкольного возраста и представителей группы риска.

– С начала года в Нур-Султане проведено четыре молекулярно-генетических исследования: в январе, феврале, мае и июле, – сказала во время брифинга в пресс-центре столичного акимата Сархат Бейсенова. – В январе наблюдалась циркуляция штаммов коронавируса «омикрон» и «дельта». На сегодняшний день вируса генетической линии «стелс-омикрон» (stealth-Omicron) в городе не зарегистрировано.

На стационарном лечении находятся 260 человек. При этом специалисты отмечают, что возможность расширения койко-мест в больницах имеется. Тем не менее они просят жителей мегаполиса не допускать тяжелого течения болезни, вовремя обращаться к медикам и получать прививки. Дефицита вакцины в городе нет.