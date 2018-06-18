Защити себя сам

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Марина Михайлова

Студенты алматинских вузов и колледжей внесли лепту в популяризацию здорового образа жизни и профилактику распространения самых опасных болезней XXI века: они приняли участие в крупной городской акции «Я выбираю жизнь!», посвященной Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотичес­ких средств. Ее организаторами выступили городской Центр по профилактике и борьбе со СПИДом, акимат Алмалинского района, ОФ Reliance.

В рамках мероприятия состоялись конкурс с розыгрышем призов, флешмоб «Молодежь за здоровый образ жизни», раздача информационных брошюр и концерт. Также все желающие прошли экспресс-тестирование на ВИЧ. Акция привлекла внимание прохожих на улице Жибек Жолы, известной в народе как алматинский Арбат.

– О наркомании и СПИДе молодежь информирована недостаточно, – считает участница акции волонтер Алтынай Еркин. – Поэтому такие мероприятия нужно проводить как можно чаще. Я учусь в медицинском университете имени Асфендиярова и как будущий медик активно участвую в подобных акциях.

Ежегодно в Алматы проводятся кампании, направленные на пропаганду ЗОЖ, популяризацию права на здоровье для всех граждан, в том числе людей, живущих с ВИЧ и затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции. В городе функционируют 18 пунктов доверия, 7 дружественных кабинетов, 30 кабинетов психосоциального консультирования. В Центре по профилактике и борьбе со СПИДом любой желающий бесплатно и анонимно может пройти тестирование на ВИЧ. Жители ­Алматы смогут сделать это и в поликлинике по месту прикрепления.

– Бесплатное и анонимное тес­тирование на ВИЧ всех желающих Центр по профилактике и борьбе со СПИДом проводит и в ходе акций по пропаганде ЗОЖ, – подчеркнул врач-эпидемиолог Галымжан Бекбосынов. – В среднем за одно мероприятие такую проверку здоровья проходят больше 20 человек.

По данным центра, за 30 лет среди жителей Алматы выявлено 4 039 ВИЧ-инфицированных. В среднем в южном мегаполисе ежегодно регистрируются около 300 новых выявленных случаев заражения ВИЧ. По итогам 2017 года зарегистрировано 305 случаев. 80% ВИЧ-положительных людей составляют лица от 20 до 49 лет, это самая активная и трудоспособная часть населения. Самый распространенный путь передачи ВИЧ-инфекции – незащищенный половой контакт.

Как отмечают устроители акции «Я выбираю жизнь!», именно благодаря качественной профилактике можно способствовать сохранению здорового общества. И очень важно, чтобы каждый человек знал свой ВИЧ-статус. Это элементарная забота о собственном здоровье и возможность в случае положительного теста на ВИЧ оперативно пройти необходимую терапию.

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