Защитили честь страны

Одну золотую и четыре серебряные медали завоевали наши школьники на Международной олимпиаде по физике (IPhO).

Международная олимпиада проходила в Цюрихе (Швейцария) с 10 по 15 июля. «Хорошие новос­ти. Снова копилка нашей сборной пополнилась медалями», – отметил, подводя итоги интеллектуальным состязаниям, министр просвещения Асхат Аймагамбетов на своей странице в Telegram.

Казахстан представляли пять школьников из Нур-Султана, Алматы, Павлодара и Атырау. Они соревновались с 368 сверстниками из 75 стран мира. Ребятам удалось улучшить показатели прошлого года, когда было завоевано пять серебряных медалей.

Золотую медаль сборной принес Даниил Шатохин, серебряные медали – Ерсултан Питебай, Владимир Лим, Динмухаммед Рахимжанов и Ризабек Алпамыс.

«Поздравляю ребят с заслуженными наградами! Наши школьники продемонстрировали высокие результаты и достойно защитили честь нашей страны на мировом олимпе! Поддержка родителей, знания, переданные педагогами, внесли свою лепту в эти достижения, за что я выражаю свою благодарность. Желаю дальнейших успехов и новых высот!» – подчеркнул министр, напомнив, что призеры престижных международных олимпиад получат денежные премии и гранты для обучения в отечественных вузах без сдачи ЕНТ. Также выплаты получат и их педагоги-наставники.