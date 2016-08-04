Свежий выпуск
​Защитили дольщиков
Кадиша НЫГМЕТ

Напомним, в период 2012–2015 годов руководителями группы компаний «Азбука жилья» были совершены незаконные действия, в результате которых 554 дольщикам вышеназванных жилых комплексов в Астане был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 5 млрд тенге.

Окончание строительства планировалось в 2014–2015 годах, однако до настоящего времени дома не достроены, строительство находится на нулевом цикле. Судами города Астаны рассмотрен ряд исков в интересах дольщиков указанных жилых комплексов о расторжении договоров, взыскании сумм, передаче объектов незавершенного строительства и проектно-сметной документации.

Эти иски удовлетворили, но только частично. В результате дольщикам в счет возмещения ущерба были переданы объекты незавершенного строительства, однако земельные участки под ними так и остались в пользовании недобросовестных застройщиков, что, безусловно, препятствовало реальной возможности завершения строительства.

Верховный суд, приняв в кассационное производство ходатайство в интересах дольщиков, с учетом всех объективных обстоятельств спора, по результатам прошедшего вчера судебного заседания постановил, что поскольку земельный участок неотделим от строений, расположенных на нем (в силу статьи 52 Земельного кодекса РК), то и требования дольщиков о необходимости передачи в счет задолженности прав на земельные участки являются справедливыми и обоснованными. Тем более что речь идет о завершении строительства, фактически невозможного без необходимой документации, которая составляется лишь при наличии земельного участка. 

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