​Защитить, а лучше –предотвратить

Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК многие годы ведет последовательную работу в области профилактики бытового насилия, борьбы с этим социальным злом. Потому не случайно участие Нацкомиссии в заседании «круглого стола» «Практика применения законодательства о преступлениях и профилактике бытового насилия», организованного совместно с ОЮЛ «Союз кризисных центров».

Как отметила замес­титель председателя Национальной комиссии, депутат Мажилиса Парламента РК V созыва Елена Тарасенко, за годы независимости Казахстан прошел очень большой путь в законодательном регулировании рассмат­риваемого вопроса. В 2009 году принят Закон «О профилактике бытового насилия», затем велась большая аналитическая работа по выявлению правовых пробелов в законе, которые привели к инициированию поправок и их внесению в законодательство в 2014 году, позволивших работать эффективнее.

– Перед нами стоит большая задача по оказанию помощи пострадавшим от бытового насилия, и в первую очередь – женщинам, несовершеннолетним, людям, которые оказываются в трудной жизненной ситуации, – подчеркнула Е. Тарасенко. – Огромнейшая роль в этом деле отводится кризисным центрам, ими накоплен большой опыт, многое сделано. Но, к сожалению, недостаточно еще внимания уделено самим центрам, их структуре, стандартам оказываемых ими услуг. Сейчас в стране работают всего 28 кризисных центров, и в основном на средства грантов НПО, хотя сейчас в законе есть позиция, которая позволяет местным исполнительным органам власти финансировать и открывать подобные центры. В числе главных проблем – и отсутствие координационной деятельности в оказании помощи жертвам, пострадавшим от бытового насилия, а значит, нам есть еще над чем работать.

По словам председателя правления ОЮЛ «Союз кризисных центров» Зульфии Байсаковой, мониторинг исполнения Закона «О профилактике бытового насилия», проведенный в 2015 году в восьми регио­нах, показал, что нелегко работать, пока не приняты стандарты социальных услуг, которые позволят регламентировать четкий алгоритм действий по оказанию помощи потерпевшим, «провисает» профилактика преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, и потому одна из самых больших проблем заключается в том, что никто не работает с теми, кто совершил насилие. Некоторые категории дел в уголовном производстве отнесены к делам частного обвинения, а это обязывает пострадавших от бытового насилия, кроме заявления в полицию, писать также жалобы частного обвинения в суды. Нет механизма отслеживания исполнения «защитных предписаний», да и их эффективность, как говорят сами полицейские, очень низкая.

Исследование еще раз доказало, что нельзя уповать только на защиту правоохранительных органов, поэтому необходимо формировать культуру ненасильственных отношений в семьях, в том числе с помощью психологических служб, информировать граждан через СМИ, НПО об их правах, открывать новые кризисные центры, телефоны доверия и «горячие линии».

Исходя из этих и других фактов, на встрече приняты рекомендации, в которых есть предложения организовать эффективное сотрудничество всех заинтересованных госорганов, разработать план мероприятий по реа­лизации вышеназванного закона и проводить их регулярный мониторинг и оценку, ввести должность уполномоченного по правам ребенка и принять меры по формированию нулевой терпимости в отношении бытового насилия. Это далеко не все рекомендации, прозвучавшие за «круглым столом».

Но всю серьезность проблемы достаточно подтвердить цифрами, приведенными старшим прокурором организационно-методической группы департамента по надзору за законностью рассмотрения уголовных дел в судах Генеральной прокуратуры РК Арман Аягановой. В 2015 году, согласно статистике досудебного расследования, зарегистрировано 204 умышленных убийства женщин и 33 несовершеннолетних, тяжкий вред здоровью причинен 222 женщинам (из них 111 повлекли смерть) и 54 несовершеннолетним (7 из них повлекли смерть), 2 527 изнасилований женщин и 169 несовершеннолетних.