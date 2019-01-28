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​Защитить бюджет и права
Елена Левкович

Вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев затронул тему установления цен на газ с учетом баланса интересов потребителя и национального оператора. На сегодня Минэнерго по согласованию с Министерством национальной экономики устанавливается единая оптовая цена для каждого региона. При этом газ, реализуемый на внутреннем рынке, продается ниже себестоимости. За период с 2014 по 2018 год национальным оператором субсидировано более 200 млрд тенге, за 2018-й – порядка 36 млрд.

С целью поддержки новых потребителей и финансовой состоятельности нацоператора предлагаемая концепция «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по воп­росам газа и газоснабжения» главным образом направлена на совершенствование механизма ценообразования с целью стимулирования создания новых газопотребляющих производств. Сейчас на рассмотрении находится сразу несколько проектов, планируемых в этой сфере. А значит, будут привлечены дополнительные инвестиции.

Но пока есть спорный момент­: как именно продавать голубое топливо? Продажа по экспорт­ным ценам снизит коммерческую привлекательность проектов, а реализация по внут­ренним – неминуемо ударит по самому национальному оператору, увеличив его убытки.

Еще летом несколькими заинтересованными ведомствами были согласованы подходы и механизмы установления цен на реализацию товарного газа для новых газохимических производств по формуле: себестоимость поставки газа плюс определенная норма рентабельности нацоператору в сфере газа и газоснабжения, то есть газ для этих производств будет поставляться на безубыточной основе плюс маржа в 7%.

Вторая поправка касается развития рынка газомоторного топлива. Сейчас «дочка» нацио­нального оператора активно развивает рынок газомоторного топлива, то есть того газа, который продается на заправках. Исходя из того, что сегодня газ продается по цене ниже себестои­мости, этот рынок развивать нецелесообразно. Поэтому по аналогии с газохимическим производством это топливо будет продаваться на безубыточных условиях.

Рассказал вице-министр и об острой необходимости строительства новой газотурбинной станции в одном из самых энергоемких регионов страны – южном. Инвестор уже есть, он готов зафиксировать цену на долгосрочной основе, дабы избежать бесконтрольного роста цен на газ.

Вторая предлагаемая концепция – «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав потребителей» – затрагивает вопросы деятельности обществ защиты прав потребителей. На сегодня из 170 подобных организаций действуют лишь 55.

В штатах большинства этих структур отсутствуют квали­фицированные юристы и экономисты, а потому многие поданные потребителями иски зачастую проигрываются. И сложившуюся ситуацию необходимо изменить. 

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