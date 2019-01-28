​Защитить бюджет и права

Вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев затронул тему установления цен на газ с учетом баланса интересов потребителя и национального оператора. На сегодня Минэнерго по согласованию с Министерством национальной экономики устанавливается единая оптовая цена для каждого региона. При этом газ, реализуемый на внутреннем рынке, продается ниже себестоимости. За период с 2014 по 2018 год национальным оператором субсидировано более 200 млрд тенге, за 2018-й – порядка 36 млрд.
С целью поддержки новых потребителей и финансовой состоятельности нацоператора предлагаемая концепция «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам газа и газоснабжения» главным образом направлена на совершенствование механизма ценообразования с целью стимулирования создания новых газопотребляющих производств. Сейчас на рассмотрении находится сразу несколько проектов, планируемых в этой сфере. А значит, будут привлечены дополнительные инвестиции.
Но пока есть спорный момент: как именно продавать голубое топливо? Продажа по экспортным ценам снизит коммерческую привлекательность проектов, а реализация по внутренним – неминуемо ударит по самому национальному оператору, увеличив его убытки.
Еще летом несколькими заинтересованными ведомствами были согласованы подходы и механизмы установления цен на реализацию товарного газа для новых газохимических производств по формуле: себестоимость поставки газа плюс определенная норма рентабельности нацоператору в сфере газа и газоснабжения, то есть газ для этих производств будет поставляться на безубыточной основе плюс маржа в 7%.
Вторая поправка касается развития рынка газомоторного топлива. Сейчас «дочка» национального оператора активно развивает рынок газомоторного топлива, то есть того газа, который продается на заправках. Исходя из того, что сегодня газ продается по цене ниже себестоимости, этот рынок развивать нецелесообразно. Поэтому по аналогии с газохимическим производством это топливо будет продаваться на безубыточных условиях.
Рассказал вице-министр и об острой необходимости строительства новой газотурбинной станции в одном из самых энергоемких регионов страны – южном. Инвестор уже есть, он готов зафиксировать цену на долгосрочной основе, дабы избежать бесконтрольного роста цен на газ.
Вторая предлагаемая концепция – «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав потребителей» – затрагивает вопросы деятельности обществ защиты прав потребителей. На сегодня из 170 подобных организаций действуют лишь 55.
В штатах большинства этих структур отсутствуют квалифицированные юристы и экономисты, а потому многие поданные потребителями иски зачастую проигрываются. И сложившуюся ситуацию необходимо изменить.