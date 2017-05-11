Представленный проект закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» подготовили сенаторы Бырганым Айтимова и Серик Бектурганов, депутаты Мажилиса Гульмира Исимбаева, Сауытбек Абдрахманов, Светлана Бычкова, Артур Платонов, Бекболат Тлеухан.

Попытка принять аналогичный закон уже была предпринята в 2015 году, но тогда некоторые нормы документа Конституционный cовет признал не соответствующими Конституции. И вот, два года спустя, парламентарии вновь вернулись к обсуждению законопроекта. О том, почему, на заседании рассказал один из разработчиков – депутат Мажилиса Бекболат Тлеухан. По его мнению, наступила пора формировать у молодого поколения иммунитет к тому потоку информации, который сегодня, в век глобализации, практичес­ки бесконтрольно поступает из различных источников. Сформировать иммунитет и научить анализировать контент.

Мажилисмен напомнил, что право и обязанность обеспечивать информационную безо­пасность детей утверждены Конвенцией ООН. Задачей законопроекта является введение организационно-правовых механизмов и законодательных гарантий для защиты детей от информации, наносящей вред психическому и физическому здоровью, социальному развитию, в том числе пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, чуждую обществу идеологию, содержащиеся в печатной, звуковой, звуковой с изображениями продукции, а также в электронных и компьютерных играх.

– Злободневность принятия такого закона основана на неотложной необходимости построения действенных механизмов, обеспечивающих права ребенка на информационную безопасность в современном информационном пространстве, – отметил Бекболат Тлеухан.

Высказался в поддержку законопроекта и депутат Артур Платонов. По его мнению, способность государства защитить подрастающее поколение от информационных угроз нового типа, влияние которых на детей усиливается с каждым годом, стало одним из самых актуальных и важных вопросов, обсуждаемых в последние десятилетия в разных странах.

– Ежедневная аудитория социальных сетей – это преимущест­венно подростки и молодые люди от 14 до 20 лет. В настоящее время глобальная сеть нередко целенаправленно и методично заполняется контентом идеологии насилия, в том числе и над собой, терроризма, экстре­мизма. Все это подано весьма профессионально, с учетом тонкого знания психологии подростка, – констатирует депутат.

Для «информационной заразы» нет границ, Казахстан уже вошел в зону риска. Только в 2015 году в нашей стране зарегистрированы 201 случай суицида и 485 попыток среди несовершеннолетних. По чис­лу детских самоубийств наша страна входит в первую десятку. Участниками страниц в социальных сетях, пропагандирующих культ суицида, являются тысячи несовершеннолетних казахстанцев. Из 100 респондентов-детей 99% утверждают, что получили информацию о данном явлении из социальных сетей.

– Создание подобных сетевых групп – фактически действенный рычаг дистанционного управления психикой ребенка, от которого можно добиться любой команды. В мире так же неумолимо снижается и возраст террористов-смертников, когда морочат голову и приносят в жертву детей 12–13 лет. Растет число молодых казахстанцев, выезжающих за границу для участия в террористических и экстремистских бандформированиях, – сказал депутат.

Между тем Казахстан – не единственная страна, принявшая решение поставить заслон сетевому терроризму. Законодательный опыт борьбы с влиянием негативной информации на несовершеннолетних в высокоразвитых странах насчитывает десятилетия. Так, в США еще в октябре 2000 года конгрессом принят закон, ограждающий детей от сексуальных и других нежелательных материалов, размещенных в Интернете. Закон предписывает библиотекам и школам, получающим финансирование из федерального бюджета, при предоставлении детям доступа к Интернету устанавливать программные фильт­ры, которые препятствуют просмотру материалов порно­графического и иного вредного содержания. Действует в США и закон «О защите конфиденциальности детей в Интернете». Кроме того, запрещено продавать телевизоры, не имеющие специального кодирующего устройства, позво­ляющего родителям программировать телеприемник с учетом возрастной классификации.

В Великобритании и Северной Ирландии с 2003 года создан Офис по коммуникациям, который осуществляет разработку стандартов, один из которых – запрет на время показа материалов, вредных для детей, до 21.00 – для общественного телевидения и до 20.00 – для платных телеканалов.

В Сингапуре действует государственный регулятор MDA, контролирующий интернет-услуги трех основных провайдеров. Блокируются сайты, содержащие неприемлемую информацию, в том числе и сайты знакомств. Кроме того, минис­терство образования Сингапура блокирует доступ к порно­графическому и определенному «неугодному» интернет-контенту, в том числе к некоторым торрент-сайтам.

В Германии с 2009 года принят закон о блокировке сайтов с нежелательной информацией. Требования об удалении и ограничении доступа накладываются на немецких интернет-провайдеров, как правило, для защиты несовершеннолетних или для подавления пропаганды ненависти и экстремизма.

Власти Южной Кореи приняли закон «О сфере телекоммуникаций», позволяющий блокировать любую информацию, способную причинить моральный вред подросткам, в том числе содержащую ругательства, порнографию и прочие проявления нежелательного контента. Для осуществления данной нормы на мобильные телефоны подростков установлены специальные программы, блокирующие запрещенную информацию.

– За необходимость принятия конкурентоспособного законопроекта, эффективно защищаю­щего наших детей на том же уровне, как и в высокоразвитых государствах, неоднократно высказывались и граждане. Актуальность принятия законопроекта не вызывает сомнений. Это безопасность наших детей, национальная безопасность, – подчеркнул Артур Платонов.

Так каким же образом в Казахстане будет осуществляться защита детей от негативной информации? По словам заместителя председателя Комитета госконтроля в области связи, информатизации и СМИ Минис­терства информации и коммуникаций (МИК) Михаила Комиссарова, сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы операторами связи формировались детские пакеты, к которым будут иметь доступ дети определенной возрастной категории.

– Сейчас эта концепция с операторами отрабатывается. Я думаю, в ближайшем будущем мы к этому придем, – сказал Михаил Комиссаров.

По его словам, информация, предназначенная для детей, будет проходить фильтры отключения отдельных опций, а не просто по ключевым словам.

– В детском пакете, на наш взгляд, не должны содержаться соцсети, не должно быть Youtube, либо это должен быть Kaztube, предварительно «очищенный» для детей. Должны быть какие-то образовательные или игровые ресурсы. Тот контент, который позволителен детям. Потому что очистить полностью Интернет от непозволительного контента физически на сегодня невозможно, – сказал Михаил Комиссаров.

Обсуждали депутаты и контент иностранных детских телеканалов. По информации заместителя директора департамента государственной политики в области СМИ МИК Бекзата Рахимова, на сегодня законодательством не предусмотрено каких-либо ограничений содержания зарубежных телеканалов.

– Надеюсь, что законопроект, который был презентован, даст правовую основу для того, чтобы оценить влияние контента вот этих иностранных каналов на сознание, на психику наших детей, и в дальнейшем, в случае признания его негативным, будут применяться меры по его ограничению, – отметил он.

Свое слово в ходе презентации высказали и общественники. Так, юрист общественного фонда «Правовой медиацентр» Гульмира Биржанова, согласившись с необходимостью введения механизмов, способных противостоять негативной информации, тем не менее выразила опасение в связи с отсутствием критериев, по которым будет проводиться экспертная оценка опасного для детей контента.

– Идея соответствует времени, есть несомненные плюсы, но большие опасения вызывает экспертиза – что считается информацией, которая может нанести вред здоровью и развитию ребенка. С этой проблемой оценки столкнулись все зарубежные страны, в которых подобный закон уже действует. Прозвучало высказывание «пределы вульгарности», но критерии этого явления у всех разные, – считает Гульмира Биржанова.

А пока, отметила в своем выс­туплении депутат Загипа ­Балиева, являющаяся уполномоченным по правам ребенка, казахстанские дети оставлены один на один с Интернетом.