​Защитить права каждого

Накануне Дня защиты прав человека, отмечаемого миром 10 декабря, Комиссия по правам человека при Президенте РК провела заседание «круглого стола», посвященного правозащитной деятельности государства и институтов гражданского общества, посвященное 25-летию Независимости.

– Права человека – это прио­ритетное направление государственной политики Казахстана и высшая ценность нашей страны, – отметила принявшая участие во встрече Государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова. – С момента обретения независимости наша республика приняла на себя обязательства по уважению, соблюдению и охране прав человека, ратифицировала свыше 60 международных соглашений и договоров в этой сфере.

Госсекретарь подчеркнула, что Президент придает важное значение развитию конструктивного и партнерского сотрудничества со всеми институтами гражданского общества в сфере защиты прав человека. Как сказал Глава государства, «развитие демократических институтов, СМИ, соблюдение прав и свобод наших граждан – важнейшие условия развития независимого Казахстана». В республике создана динамично развивающаяся национальная правозащитная система, одними из системообразующих элементов которой являются Комиссия по правам человека при Президенте и институт омбудсмена.

Г. Абдыкаликова отметила особую актуальность обсуждения вопросов в области прав человека в преддверии участия Казахстана в работе Совета Безопасности ООН в 2017–2018 годах в качестве его непостоянного члена. Эту тему поддержал также заместитель министра иностранных дел Роман Василенко.

– В результате эскалации вооруженных конфликтов, дея­тельности экстремистских движений большое число жителей планеты подвергается беспрецедентному насилию. Все более частыми становятся проявления нетерпимости, дискриминации, ксенофобии, подстрекательство к расовой национальной и религиозной ненависти. Человеческие ценности находятся под угрозой. В связи с этим в Международный день прав человека ООН призывает всех и каждого выступить за права любого человека, подвергающегося насилию или дискриминации. Совместные усилия повышают шансы на успех, и Казахстан как член СБ ООН будет четко придерживаться именно такого видения, – добавил вице-министр иностранных дел.

Генеральный прокурор Жакып Асанов рассказал о правозащитной деятельности своего ведомства, в частности, сообщив, что в 2016 году запущен проект по борьбе с бытовым насилием, а в 2017 году будут представлены программы по ликвидации пыток и по эффективному реагированию на поступающие от граждан жалобы.

Участие в заседании «круг­лого стола» также приняли председатель Комиссии по правам человека Куаныш Султанов, постоянный представитель ПРООН в Казахстане Норимаса Шимомура, глава представительства Европейского союза в Казахстане Траян Христеа, глава офиса программ ОБСЕ в Астане Дьердь Сабо, дипломаты, представители госорганов, международных и неправительственных организаций.

Н. Шимомура подчеркнул, что ПРООН приветствует приверженность страны дальнейшему совершенствованию механизмов обеспечения прав граждан, в том числе и на законодательном уровне.

Т. Христеа напомнил, что Казахстан и ЕС в прошлом году подписали Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, что подразумевает углубление и расширение взаимоотношений в сфере прав человека, демократии и верховенства закона. Он также подчеркнул, что в работе по этим направлениям огромное значение имеет реализация пакета реформ, представленных в Плане нации «100 конкретных шагов».

– Мы считаем, что за годы ­независимости Казахстаном было сделано немало для укреп­ления гарантий защиты прав и свобод человека и верховенства права, – добавил Д. Сабо. – Наш офис совместно с другими институтами ОБСЕ готов продолжать свою поддержку правозащитным инициативам, как со стороны государства, так и со стороны гражданского общества, в целях обеспечения соблюдения прав и свобод человека.

Пользуясь случаем, Г. Абдыкаликова выразила благодарность международным институтам, правозащитным НПО за конструктивное сотрудничество в сфере защиты прав человека.