Защитить студентов и преподавателей

Алина Светина

Об этом речь шла в ходе совещания главы МОН РК Асхата Аймагамбетова с ректорами высших учебных заведений страны, в повестку дня которого были включены вопросы безопасности студентов и преподавателей. Министр дал поручение провести инвентаризацию оборудования, обеспечить вывод видеокамер в центральное оперативное управление (ЦОУ), усилить пропускной режим и провести занятия по обучению необходимым действиям в случаях возникновения кризисных ситуаций.

Кроме прочего, участники совещания обсудили также дополнительные меры усиления безопасности в студенческих общежитиях.

– Трагедия в Казани показала, что нам всем необходимо усилить безопасность в школах и колледжах. Но есть еще и вузы, которые мы также должны оградить от повторения таких чудовищных ситуаций. Студенты, преподаватели должны знать, как вести себя в экстренных случаях. Мы должны проверить все имеющееся оборудование и при необходимости установить дополнительное. Чем больше мер безопасности будет принято, чем чаще будут проводиться учебные тренировки, тем защищеннее будут наши дети, – подчеркнул глава ведомства.

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Подиум для всех
Мбаппе и Холанд раскачивают мундиаль
Первые ракетки страны стартовали с побед
История ожила в «цифре»
Ночь – не время для детских прогулок
От дипломатии признания к дипломатии влияния
Мощности увеличились в три раза
Казахстан и Исламский банк развития расширяют стратегическое партнерство
Под властью резца
Пластиковые отходы – в дело
Врачи помогают получить профессию
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Конституция открывает эпоху цифровизации законодательства
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан
Основа формирования профессионального судейского корпуса
Эстафета чести
Указ Президента Республики Казахстан О назначении выборов в Курултай Республики Казахстан
Комплексный план модернизации легкой промышленности
Европейский вектор
Новый этап изучения Улуса Джучи
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Гвардейцы говорят по-казахски
Мост избавил от заторов
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Выручили проливные дожди
Село, которое растет
ОПГ использовала схему оформления кредитов на несуществующие автомобили
Мастер слова
Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане
Чистая вода для села
В Казахстан придет долгожданная прохлада
Тимур Турлов назвал три ключевых преимущества Казахстана
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]