Защитить студентов и преподавателей

Об этом речь шла в ходе совещания главы МОН РК Асхата Аймагамбетова с ректорами высших учебных заведений страны, в повестку дня которого были включены вопросы безопасности студентов и преподавателей. Министр дал поручение провести инвентаризацию оборудования, обеспечить вывод видеокамер в центральное оперативное управление (ЦОУ), усилить пропускной режим и провести занятия по обучению необходимым действиям в случаях возникновения кризисных ситуаций.

Кроме прочего, участники совещания обсудили также дополнительные меры усиления безопасности в студенческих общежитиях.

– Трагедия в Казани показала, что нам всем необходимо усилить безопасность в школах и колледжах. Но есть еще и вузы, которые мы также должны оградить от повторения таких чудовищных ситуаций. Студенты, преподаватели должны знать, как вести себя в экстренных случаях. Мы должны проверить все имеющееся оборудование и при необходимости установить дополнительное. Чем больше мер безопасности будет принято, чем чаще будут проводиться учебные тренировки, тем защищеннее будут наши дети, – подчеркнул глава ведомства.