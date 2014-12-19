Защитить женщин Свежий выпуск 599 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Инициатором ее проведения на территории республики выступило МВД. К участию в мероприятии привлекли представителей местных исполнительных органов, управлений образования, здравоохранения, труда и социальной защиты, неправительственных организаций и общественности.

Акция стартовала в Международный день ликвидации насилия в отношении женщин. Все 16 дней были насыщенны разнообразными мероприятиями, в основе которых лежало предупреждение и пресечение насилия в отношении женщин. Волонтеры и сотрудники госорганов разъясняли основные положения Закона «О профилактике бытового насилия», проводили встречи и тренинги, читали лекции, раздавали буклеты и занимались индивидуально-профилактической работой.

Полицейские в эти дни постарались охватить проверкой по месту жительства лиц, склонных к совершению правонарушений в быту, а также побывать в неблагополучных семьях. Особое внимание при этом уделялось соблюдению установленных ограничений тем, в отношении кого вынесены защитные предписания либо установлены особые требования к поведению. Активизировали свою работу и участковые инспекторы, призывая домкомов, консьержей и общественных помощников полиции сообщать обо всех фактах домашнего насилия в правоохранительные органы. Заинтересованные государственные структуры и неправительственные организации открыли общественные приемные.

Управление административной полиции ДВД ЮКО провело анализ правонарушений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений. С начала года сотрудниками ОВД вынесено 3 956 защитных предписаний за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. За нарушение защитного предписания на 134 правонарушителя в сфере семейно-бытовых отношений наложены штрафы в размере 196 312 тенге. Кроме того, 88 человек за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений и 90 за нарушение защитного предписания взяты на профилактический учет. Сделано это по постановлениям судов, которыми установлены особые требования к поведению.

За 10 месяцев 2014 года участковыми инспекторами полиции оформлено 3 131 протокол по разным правонарушениям в сфере семейно-бытовых отношений. К административной ответственности за нанесение побоев привлечены 226 человек, за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений наказаны 919. За нарушение защитного предписания пришлось отвечать 134 правонарушителям.



