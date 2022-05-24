Защититься от биоугроз

В Казахстане принят Закон «О биологической безопасности РК», направленный на повышение уровня защиты здоровья казахстанцев, нацбезопасности и своевременное реагирование на биологические угрозы.

Пандемия коронавируса поставила названные проблемы на первый план во многих странах. В Казахстане на тот момент не существовало нормативных документов, напрямую регулирующих вопросы биологической безопасности и защиты. Отдельные элементы международных требований были внед­рены только в лабораториях, работающих с особо опасными патогенами. Поэтому Президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед заинтересованными ведомствами задачу разработать соответствующий закон с учетом общих (международных) стандартов, чтобы он обеспечивал эффективное межстрановое взаимодействие и реагирование на угрозы.

Национальный научный центр особо опасных инфекций (ННЦООИ)­ им. М. Айкимбаева является одним из разработчиков этого закона.

– В одиночку проблемы, связанные с биологической безопас­ностью, не решить, – говорит директор центра, доктор медицинских наук Токтасын Ерубаев. – Чтобы наладить эффективную работу, нужна совместная сис­темная деятельность различных ведомств. Закон, создав правовые основы государственного регулирования вопросов биобезопас­ности при появлении в Казах­стане патогенных биологических агентов, позволит сформировать единую основу для ее обеспечения в сфере здравоохранения, санитарно-эпидемиологической службы, экологической, ветеринарной, фитосанитарной безопас­ности, гражданской защиты и, конечно, для развития науки. Отныне, опираясь на документ, мы сможем решать очень серьезные задачи. Он выведет, в частности, реализацию вопросов биологической безопасности на качественно новый уровень и потребует актуализации отраслевых нормативных правовых актов.

Закон предусмотрел регулирование вопросов, которые не могут быть частью отраслевого законодательства в силу их комп­лексного характера. В нем в рамках биологической безо­пасности предусматривается межотрас­левое взаимодействие в сфере здравоохранения, экологии, ветеринарии, фитосанитарии и т. д.

Это, по словам директора ННЦООИ­ им. М. Айкимбаева, позволит унифицировать общие требования и ввести единые стандарты по обращению патогенных биологичес­ких агентов, а также проводить мониторинг, прогнозирование и моделирование в области биобезо­пасности страны. Для выполнения этих задач будет определен уполномоченный орган.

– Создание реестра потенциальных биологических объектов обеспечит готовность всех профильных служб к реагированию на биологические угрозы и чрезвычайные ситуации, – считает Токтасын Ерубаев. – Для модернизации инфраструктуры санитарно-эпидемиологической службы будет обеспечен ремонт существующих и строи­тельство новых зданий, закуп современного оборудования и транспорта. Создание единой государственной информацион­ной системы в области биобезопас­ности обеспечит интеграцию и совершенст­вование механизмов учета мониторинга и оценки рис­ков биологических угроз. Одна из таких мер – подготовка кадров (повышение квалификации) и социальная защита специалис­тов, работаю­­щих с возбудителями особо опасных инфекций.

Напомним: министр здравоохранения Ажар Гиният на прошедшем в конце апреля заседании Сената Парламента сообщила, что на реализацию закона в 2022–2024 годах будет выделено около 25,5 млрд тенге.