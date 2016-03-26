​Защитник московского неба

Николай Иванович встретил гос­тей у калитки. Говорит, что как раз вышел проверить свое хозяйство. Ветеран признается, что жизнь в частном доме требует физической активности, заставляет держать себя в форме. То собаку покормить, то калитку открыть-закрыть. А еще с соседом перекинуться парой словечек, обсудив события в стране и мире.

– Частный дом – это не квартира, которую я сравниваю со скворечником: закрыл двери и сидишь день-деньской, нос не выказывая на улицу, – говорит Н. Макаров. – Частное подворье в этом плане более предпочтительно для пожилых людей, стимулирует движение.

Желание жить на земле у Николая Ивановича сызмальства. Родился он в селе Новоселовка Атбасарского района Акмолинской области, с детства привык работать в саду и на огороде. Семья всегда имела собственноручно выращенные картофель и другие овощи, не говоря о свежей зелени. Крестьянская жилка у него была в крови, хотя родители всей душой желали дать своему сыну специальное образование и настояли на поступлении в горно-металлургический техникум.

Николай оправдал надежды родителей, экзамены он сдал успешно и был зачислен на учебу. Правда, учиться долго не пришлось, призвали на срочную службу в армию, отправив в Подмосковье. А уже там смышленого юношу отобрали в ряды курсантов Московского военного округа, где он почти семь месяцев учился на механика кислородной аппаратуры. Новую профессию Николай Макаров освоил аккурат перед началом Великой Отечественной войны и на фронт был призван в первые же дни, как только враг напал на страну. Ему предстояло оборонять Москву. С июня 1941-го по май 1946 года Н. Макаров работал механиком по заправке самолетов, которые защищали небо столицы. И только после окончания войны ему удалось продолжить учебу в горно-металлургическом техникуме, который он окончил в 1949 году, получив направление на работу на Лениногорский полиметаллический комбинат.

Фронтовая закалка, дисциплинированность и скрупулезность помогали бывшему солдату и в учебе, и в работе. Он готов был выполнить любое задание, трудился сверхурочно, если того требовали интересы предприятия. Такому же прилежанию, такой ответственности он учил своих двоих детей, прививал эти качества четверым внукам и трем правнукам.

Николай Иванович погрузился в воспоминания, рассказывая неожиданно нагрянувшим гостям о своем житье-бытье. Аким Енбекшинского района Галымжан Ильясов поздравил фронтовика с днем рождения, поблагодарил за то, что он внес свою лепту в Победу, пожелал фронтовику здоровья и долголетия.