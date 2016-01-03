Защитник сборной Турции может перейти в "Астану"

Защитник сборной Турции и "Сивасспора" Умит Курт может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана, им интересуется "Астана", передает Kazpravda.kz со ссылкой на vesti.kz
Отмечается, что скауты столичного клуба следили за Куртом. Сам же футболист в это зимнее трансферное окно точно покинет "Сивасспор", так как проиграл конкуренцию за место в основном составе. Кроме "Астаны" на Курта претендует стамбульский "Касымпаша", занимающий четвертое место в турецкой Суперлиге.
24-летний Курт играет на позиции центрального защитника, также может сыграть на левом фланге. В текущем сезоне он провел всего шесть матчей, а его команда занимает 15-е место из 18 команд.
Ранее Курт выступал за "Анкарагюджю". Всего на его счету 97 матчей и два забитых гола. 31 марта этого года Курт дебютировал в сборной Турции, заменив в товарищеском матче с Люксембургом Арду Турана на 89-й минуте.
Отметим, что у "Астаны" основными центральными защитниками в прошедшем сезоне являлись босниец Марин Аничич и россиянин с казахстанским паспортом Евгений Постников. С нового сезона Постников будет считаться легионером, так как не является воспитанником казахстанского футбола.
Отмечается, что скауты столичного клуба следили за Куртом. Сам же футболист в это зимнее трансферное окно точно покинет "Сивасспор", так как проиграл конкуренцию за место в основном составе. Кроме "Астаны" на Курта претендует стамбульский "Касымпаша", занимающий четвертое место в турецкой Суперлиге.
24-летний Курт играет на позиции центрального защитника, также может сыграть на левом фланге. В текущем сезоне он провел всего шесть матчей, а его команда занимает 15-е место из 18 команд.
Ранее Курт выступал за "Анкарагюджю". Всего на его счету 97 матчей и два забитых гола. 31 марта этого года Курт дебютировал в сборной Турции, заменив в товарищеском матче с Люксембургом Арду Турана на 89-й минуте.
Отметим, что у "Астаны" основными центральными защитниками в прошедшем сезоне являлись босниец Марин Аничич и россиянин с казахстанским паспортом Евгений Постников. С нового сезона Постников будет считаться легионером, так как не является воспитанником казахстанского футбола.