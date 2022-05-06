Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение
Защитные маски и Ashyq могут вновь вернуть в день референдума в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

Вице-министр здравоохранения – главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова на заседании ЦИК рассказала, какие меры будут предприниматься в период проведения референдума для снижения риска распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент Kazpravda.kz  . 

Айжан Есмагамбетова напомнила, что референдум будет проведен 5 июня, то есть через месяц.

"Меры по профилактике коронавирусной инфекции в день проведения референдума будут отражены дополнительным отдельным постановлением главного государственного санитарного врача и, естественно, будут зависеть от того, какая эпидемиологическая ситуация будет складываться как в целом по стране, так и отдельно в каждом регионе", - сказала она.

По ее словам, при благополучной эпидемиологической ситуации должны будут соблюдаться те же меры, которые будут применяться при агитации.

"Если же будет осложнение эпидемиологической ситуации, будут вводиться дополнительные карантинные меры, то есть, это меры, направленные на допуск членов территориальных комиссий референдума на избирательные участки при наличии документального подтверждения о вакцинации или ревакцинации. Эти требования как при агитации при осложнении ситуации будут применяться. Дополнительные меры при осложнении эпидситуации - это обязательное использование Ashyq на участке. Естественно, лица инфицированные не будут допускаться на участки", - резюмировала спикер.

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