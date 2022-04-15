Верховный суд РК и Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подписали Меморандум о сотрудничестве, приоритетной целью которого является усиление защиты прав заемщиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

В течение следующих 5 лет совместная деятельность Верховного суда и агентства будет направлена на разработку ключевых направлений и форм взаимодействия, реализацию совместных инициатив, направленных на своевременную защиту и восстановление нарушенных прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.

Председатель Верховного суда Жакип Асанов отметил большой процент споров, решаемых через суд, несмотря на высокий потенциал развития примирительных процедур и их очевидные выгоды. Он подчеркнул нацеленность государства на активное развитие медиации и назвал главной задачей судов развитых стран примирение, а не определение правоты одной и сторон в спорах.

В свою очередь, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала о ряде мероприятий, которые будут реализованы в рамках заключенного меморандума.

В их числе – обмен информацией о досудебном, внесудебном, судебном урегулировании споров, вытекающих из договоров банковского займа или предоставления микрокредитов, за исключением информации, разглашение, использование либо передача которой ограничены по закону. Речь также идет об эффективном использовании инструментов регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности и реализации мер по профилактике нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.

Для усиления защиты прав заемщиков будет активно проводиться совместная разъяснительная работа с банками, МФО и коллекторскими агентствами об обязательной процедуре досудебного и внесудебного порядка урегулирования спора.

Агентство намерено популяризировать широкое применение альтернативных институтов досудебного, внесудебного урегулирования споров и разработать алгоритм действий для субъектов финансового рынка.

Кроме того, в рамках сотрудничества агентство совместно с высшим судебным органом страны будет обмениваться правовой информацией и материалами судебной практики, проводить конференции, семинары и встречи.

С полным текстом меморандума можно ознакомиться здесь.